Gobierno de Veracruz ofrece apoyo para que MIPYMES certifiquen su calidad

En el marco del Programa “Empresa Veracruzana de Calidad”, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) dispone de 702 mil pesos para otorgar un subsidio único a personas emprendedoras y a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para mantener u obtener la certificación de calidad y conservar su competitividad.Se utilizará como criterio de selección el orden en que se haya solicitado el apoyo económico, criterios de equidad de género y atención a población vulnerable y quienes cumplan con los requisitos de inscripción al programa recibirán 23 mil 400 pesos.Una vez cumplidos los criterios de selección, las empresas u organizaciones participarán en los cursos de capacitación que se contratarán la dependencia hasta por el monto autorizado a esta modalidad de 304 mil pesos.Las reglas de operación del programa señalan que en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las personas beneficiarias, se aplicarán las siguientes sanciones:Se condicionará su participación en futuras convocatorias; en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, la Dirección de Calidad de la SEDECOP podrá solicitar el reintegro parcial o total de los recursos otorgados, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, mismos que se calificarán de la siguiente manera:No realizar el proceso de certificación; reintegro total en los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la Instancia Ejecutora; falta de entrega de los informes por escrito mediante una carta los logros obtenidos o esperados con la obtención o mantenimiento de la certificación para difundir los beneficiosdel programa.Las organizaciones que hayan sido apoyadas para una certificación específica en el año inmediato anterior no podrán solicitar recursos para la misma norma; y en caso de que una organización hubiera participado en la convocatoria del año anterior sólo podrá participar en la segunda o tercera convocatoria, de existir presupuesto, si no hubiere nuevas solicitudes de empresas no beneficiadas.Los interesados podrán consultar las bases en la siguiente dirección electrónica: