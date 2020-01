Gobierno de Veracruz olvidó daños por sequía; no atiende Declaratoria de Desastre

Productores de caña de azúcar del municipio de Paso del Macho, Camarón y Zentla, cerraron este martes de manera intermitente la vialidad de la calle Enríquez, en Xalapa, para exigir al Gobierno del Estado solución ante la perdidas de más de 5 mil hectáreas de caña, ante la Declaratoria de Desastre Natural emitida desde noviembre pasado.Uno de los afectados, Serafín Hernández, lamentó que desde que se dio la declaratoria, no han recibido apoyo del Gobierno Estatal, situación que ha traído muchos problemas para las familias y los productores."Desde la fecha que se dio la declaratoria no hemos tenido respuesta. Esto afecta mucho porque esa caña chica no tiene el rendimiento, aparte de ello, mucha gente queda sin Seguridad Social, porque al no meter caña no tiene derecho al seguro social", dijo.Criticó que la justificación que les han dado, es que no tienen dinero. Además, explicó que por cada hectárea que se pierde para sembrar, les cuesta alrededor de 35 mil pesos y algunos de los campesinos cuentan con hasta 3 hectáreas."Las zafras siempre demoran 6 o 7 meses, ahora van a durar aproximadamente tres meses; desconocemos hasta cómo van a ser la reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales. Es una gran pérdida, quizá para algunos es poco, pero para la gente de campo es su patrimonio".Hernández mencionó que las pérdidas se originaron por las sequías en aquella región, y el gobierno, no tuvo que utilizar recursos del fonden para ningún otro tipo de desastre natural, por lo que es injustificable que les digan lo contrario."Veracruz este año salvo la sequía extrema, no tuvo ni huracanes, ni inundaciones, entonces si existe dinero del fonden, pues tienen dinero ahí, entonces el señor gobernador debe saber qué hacer y no dejarnos a la deriva", finalizó.