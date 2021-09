Gobierno de Veracruz provocó crisis en Poder Judicial; se “robaron” 900 mdp

La magistrada Concepción Flores Saviaga acusó que el déficit del Poder Judicial de Veracruz también es responsabilidad del Poder Ejecutivo, puesto que ordenó implementar de manera adelantada la Reforma Laboral, sin programar un presupuesto.



Además, acusó que permitieron llevarse casi 900 millones de pesos que no se aplicaron en ejercicios anteriores, especialmente en el periodo de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y del Consejo de la Judicatura



“Estábamos programados por la Federación para el año que entra, 2022, sin embargo, como era un proyecto nuevo dijeron que teníamos que colaborar; yo me opuse porque los proyectos nuevos se manejan con ampliaciones, que no se previeron en el presupuesto”, indicó.



Lamentó que tras este error se pidió la reducción de sueldos de magistrados y trabajadores de áreas administrativas y ahora el Poder Judicial tuvo que pedir una ampliación presupuestal.



En entrevista, aseveró que habló con el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, para que tomara, en la medida de sus atribuciones, cartas en el asunto sin que esto haya ocurrido a la fecha.



Flores Saviaga dijo que se le está prácticamente dando “limosnas” al Poder Judicial y afirmó que le solicitó a la presidenta Isabel Romero Cruz que pidiera el recurso necesario de acuerdo con la Ley, para evitar casos como el que ahora vive el Tribunal.



Recordó que algunos magistrados, ella incluida, se han negado categóricamente a descuentos en sus percepciones, mismas que fueron justificadas en la implementación de la Reforma Laboral, que deliberadamente adelantó el Gobierno del Estado sin planificación mayor.



En concreto, denunció que la Reserva de Ejercicios Anteriores (REA) que debía ser este año de al menos 900 millones de pesos y que sirve para hacer frente a gastos extraordinarios, se “los robaron” el 26 de noviembre de 2020, inmediatamente después de tomar protesta la actual presidenta del Poder Judicial.



“La sorprendieron, no le entregaron el presupuesto completo de este año y por otro lado todo el subejercicio que se traía para sanear la cuestión del fondo financiero esos recursos fueron utilizados de mala fe por la administración pasada para sacarlos y llevárselos”, acotó.



Insistió que se deben hacer valer las reclamaciones legales a que haya lugar para solventar la falta de dinero, sin embargo, dijo que esto no se ha realizado porque integrantes del Consejo de la Judicatura se han preocupado más por meter “a un sinfín de aviadores” pues se han hecho contratos que no se requerían para dar empleo a allegados.



“Pedimos la aplicación del subejercicio, el REA, que es la reserva atrasada de ejercicios anteriores que no se ejerce en presupuesto y que en cada año de ejercicio es como si fuera un ahorro. Si no lo ha aportado el Estado lo vaya aportando hasta que cumpla con la integración de otorgar todo el presupuesto.



“Resulta que los subejercicios que dejó tanto Edel (Álvarez Peña), porque no los exigió y Sofía (Martínez Huerta), en el año en que estuvo, también había un subejercicio. Se habían acumulado casi 900 millones y que ya no existían porque se los llevaron en una sesión el día 26 de noviembre acabando de tomar posesión la señora Isabel Romero”, aseveró.