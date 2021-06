Gobierno de Veracruz se dice de izquierda mientras rechaza los matrimonios gay

A 10 años de la reforma en derechos humanos, el estado de Veracruz vive un “déficit democrático” al no aprobar el matrimonio igualitario, criticó el magistrado José Manuel de Alba.



Al participar en DefiendeTV, el togado ironizó que un gobierno “de izquierda”, como el actual en funciones en Veracruz, se niega a conceder derechos civiles a las personas.



“Hay que señalar que ahí tenemos un déficit democrático: y es la diferencia entre Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, porque mientras el Ejecutivo y Legislativo van por votos y no quieren chocar con una masa de electores que le pudieran traer una contradicción, como el matrimonio de personas del mismo sexo, no quiere legislar en esa materia, un gobierno de izquierda”.



José Manuel De Alba recalcó que a 10 años de la reforma, en México se permitió la constitucionalidad del derecho civil, y con esto se avanzó en la concepción del matrimonio igualitario, siendo un hecho impensable hace 10 años.



No es el caso de Veracruz, en donde el Gobierno no quiere comprometerse en el tema ante un tema electoral; y esto incluye a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), refirió De Alba en el tema "Avances en materia de Derechos Humanos y Amparo".



Por esta razón, los quejosos aprovechan la independencia del Poder Judicial Federal para obtener a su favor amparos para garantizar su derecho al matrimonio con cualquier persona pese a la no autorización del Legislativo y el Ejecutivo.