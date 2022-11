Gobierno de Veracruz se endeudará para pagar incremento a docentes, revela Sindicato

El Sindicato de Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación de Veracruz (TUSEV) afirmó que el Gobierno del Estado tendrá que pedir un préstamo de 700 millones de pesos para pagar el incremento salarial a docentes del nivel estatal.No obstante, se desconoce si dichos recursos serán parte del crédito a corto plazo que el Gobierno de Veracruz solicita cada fin de año para cumplir con las prestaciones y pagos a docentes o si se trata de un nuevo mecanismo para pagar este aumento salarial en específico.En comunicado, el TUSEV informó que su dirigente, Alicia González Romero, se reunió con el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien se comprometió a solicitar dicho préstamo.Este mismo domingo, cabe destacar, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la Federación se comprometió a apoyar con el pago, por lo que en diciembre se pagaría a docentes “con algunos recursos estatales que obtuviéramos”.Actualmente, el incremento porcentual escalonado del 1, 2 y 3 por ciento ya se paga a profesores del nivel federal, pero no a los estatales, lo que desató protestas en diversas escuelas de la entidad.“Estamos conscientes que este recurso no estaba previsto, sin embargo, ya es por mandato federal y se debe cumplir”, dijo la dirigente del TUSEV, al pedir a los docentes no tomar escuelas y supervisiones, como ha ocurrido, se perjudica la enseñanza de los niños.Además, señaló que ahora la SEV tendrá que contemplar el incremento salarial en la partida presupuestal del próximo año.“Por el momento sabemos que el pago no se realizará en los primeros quince días de noviembre; porque apenas están gestionando el préstamo”, afirmó.Esta misma semana, al pedirle paciencia a los profesores que protestan en reclamo del incremento salarial, el gobernador Cuitláhuac García explicó que cada fin de año “es un reto” pagar la nómina del magisterio.Detalló que en la entidad se cuenta con 93 mil profesores contratados a nivel federal y 51 a nivel estatal, sin embargo, existe un déficit de 5 mil millones de pesos para pagarle a estos últimos en diciembre.“Esto es un reto cada fin de año por las prestaciones que se hicieron, las nuevas contrataciones que se hicieron y el déficit que se vino arrastrando para cubrir el monto total de todas las prestaciones que se tienen.“Ya lo he reiterado aquí varias veces, el monto supera los 5 mil millones de pesos, esta diferencia entre lo que se tiene para pagar y lo que se debe pagar,osea, el dinero que recibimos cerca de fin de año para pagar y lo que se debe pagar, hay una diferencia, entonces se tiene que conseguir ese dinero año con año a través de diferentes estrategias”.García Jiménez comentó que su administración ha logrado ir solventando el déficit y cada año es menor el crédito a corto plazo que se solicita para poderles pagar desde los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares .“Ese crédito que cuando iniciamos era de 2 mil 500 millones de pesos el que pidió Miguel Ángel... Duarte a final de su Gobierno tambien solicitó... nosotros lo hemos ido disminuyendo porque hemos ido cubriendo esa diferencia. De diferentes formar”, dijo.Además, sobre el incremento salarial de este año para docentes, comentó que ya se había advertido que la situación en Veracruz es muy diferente debido a su tamaño, por lo que ahora, según el TUSEV, ahora se pedirá otro préstamo para pagar.