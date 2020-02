Familiares de personas que murieron en el atentado al bar “Caballo Blanco” encararon, este lunes, en Coatzacoalcos, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, recriminando que a 6 meses de lo ocurrido no se ha resuelto el caso y tampoco han recibido apoyos.Mujeres que eran madres de algunos trabajadores y bailarinas del sitio y que ahora tienen la responsabilidad de sus nietos, explicaron que desde finales del 2019 no han vuelto a tener contacto alguno con las autoridades que se habían comprometido a apoyarlas.Como se recordará, el pasado 27 de agosto de 2019, 31 personas murieron cuando un grupo armado llegó al bar y lo incendió. El caso, cabe destacar, terminó por ser atraído por la Fiscalía General de la República.Al respecto, América Gómez, una de las víctimas indirectas, dijo que solicitarán al Gobernador ayuda para agendar una cita con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y pedir su apoyo.Acusaron que porque las más de 30 familias porteñas no son de "abolengo", como la familia Lebarón, su caso no es resuelto."Cuántos meses tiene el caso Le Barón y ya se resolvió, hasta asilo político dieron. Nosotros seguimos aquí, los niños como pueden ver y lo que nosotros queremos es que nos resuelvan el caso, no tenemos el dinero como los LeBarón, ni el apellido como ellos pero somos gente de aquí de Coatzacoalcos que mataron. Las autoridades no nos dicen nada, no se han comunicado con nosotros, ya son 6 meses", dijo.En entrevista, criticó que pese a que las autoridades presumieron la captura de un presunto responsable, nunca les informaron nada.Fue a inicios de enero pasado que la Secretaría de Marina informó sobre la detención de Daniel "N", alías el "Comandante Meca" o "Comandante Calavera", presunto jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio.Por redes, en aquel entonces, el Gobernador afirmó que sería “uno de los probables autores intelectuales del multihomicidio” en el bar, aunque se le detuvo por traficar droga y no se ha confirmado que se le impute la masacre.Entre otros reclamos, los familiares agregaron que todos los gastos están corriendo por su cuenta, pese al apoyo que se les prometió."Dijeron que nos iban a dar las becas de Bienestar y no nos las dieron las becas de Benito Juárez. Prometieron que nos iban a dar los servicios médicos y tampoco, tenemos que pagar consulta, tenemos que llevar a los niños y ahora que no hay Seguro Popular todo se tiene que pagar. Que el Gobernador se faje bien los pantalones y nos diga si nos va a ayudar con López Obrador", añadieron.También reprocharon la falta de seguridad en Coatzacoalcos y precisaron que la solución que demandan va desde la custodia de los niños, cuyos padres fueron asesinados, hasta el esclarecimiento del caso.Al arribo del mandatario al gimnasio popular de la Nueva Obrera donde daría el banderazo de arranque de la Escuela de Alfabetización Física-Conabox 2020, éste los atendió y aseguró que en breve pedirá a la Comisión Estatal de Víctimas un informe con respecto a los avances del tema."Hay una queja legítima, habíamos comprometido a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas el tratar los temas que nos plantearon y lo vamos a retomar", finalizó.