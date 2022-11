Gobierno de Veracruz ya garantizó pago… pero docentes no le creen

Aunque el Gobierno de Veracruz ya garantizó el pago del aumento salarial para el 15 de diciembre para docentes con nómina estatal, profesores mantienen tomados distintos planteles educativos en la ciudad de Xalapa y otros municipios, y critican que el aumento haya sido bautizado como “Bono de Bienestar”.Durante la noche del lunes, tanto el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, como el de la Secretaría de Educación (SEV), Zenyazen Escobar García, insistieron en que los pagos ya están garantizados por la Federación.Sin embargo, tan sólo este martes varias escuelas de la capital veracruzana como la “Manuel D. Boza” y “Enrique C. Rébsamen” continuaron cerradas por docentes que exigen el incremento salarial aplicado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en toda la República.Incluso los docentes pusieron cartulinas refutando a Lima Franco y a Escobar García, quien en un video y mensajes en redes sociales se refieren al incremento salarial como “Bono de Bienestar”.El Secretario de Finanzas viajó a la Ciudad de México por instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien le pidió obtener una garantía o pagaré respecto al depósito de los recursos por parte de la Federación.“Siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado hoy estuvimos en reunión en la Secretaría de Hacienda para tener la certeza de que se iba a tener el apoyo del Gobierno Federal para el Gobierno de Veracruz y afortunadamente sí.“Y con esto pues le damos también la certeza a los trabajadores del Estado pues que van a recibir, los maestros estatales, que van a recibir este ‘Bono de Bienestar’ anunciado por el Presidente en mayo y (…) con eso estaremos cumpliendo este compromiso que ha hecho el Gobernador de que no hay maestros de segunda ni de primera; que tanto los maestros federales como estatales estarán recibiendo este apoyo”, afirmó Lima Franco en su videomensaje.Además, el titular de Finanzas subrayó que después de su viaje a la Ciudad de México existe certeza de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará el dinero a Veracruz.“Vamos de regreso para Xalapa, muy contentos de haber obtenido esta certeza de este apoyo y con esto cumplir con este compromiso del Gobernador”, añadió.Por su parte, el secretario de Educación afirmó que existe un acuerdo con los 46 sindicatos magisteriales estatales respecto de la fecha de pago del “Bono de Bienestar”.“Como acordé con los secretarios generales de los 46 sindicatos magisteriales estatales en días pasados, este lunes nuevamente me reuní con ellos para darles a conocer la fecha de pago del Bono de Bienestar, el cual será aplicado el 15 de diciembre.“Me llena de orgullo que el Gobierno de la Cuarta Transformación se enfoque en la justicia social, al considerar no sólo al personal docente sino también al administrativo y de apoyo para recibir este incremento del 3, 2 y 1 por ciento.“La disposición del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el trabajo colaborativo entre autoridades estatales y el respaldo de los 46 representantes de las organizaciones sindicales son fundamentales en la transformación que estamos haciendo en Veracruz”, escribió el Secretario.Horas después compartió el video de Lima Franco, señalando que el dinero “pronto se estará dispersando”.“Con la encomienda de nuestro gobernador Cuitláhuac García Jiménez, esta noche el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mi amigo José Luis Lima Franco, confirma que gracias al respaldo de la Federación los pagos de nivelación salarial para nuestras maestras y maestros, personal administrativo y de apoyo estatal pronto se estarán dispersando.“Con acciones contundentes, reiteramos el compromiso de esta administración por seguir transformando la educación”.