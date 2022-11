Gobierno de Veracruz ya no politiza la ayuda ante desastres

En los últimos cuatro años ha ido creciendo la prevención frente a los fenómenos hidrometeorológicos y situaciones de riesgos que afectan o están latentes de afectar a Veracruz.Esta preparación ha sido gracias a las políticas desarrolladas por el Gobierno del Estado en favor de la ciudadanía, particularmente de la que está más expuesta o vive en zonas vulnerables.Así lo aseguró la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, al señalar que la Entidad tiene “mucha experiencia” en temas de desastres y ante la necesidad de auxiliar a la población con apoyos, se ha eliminado el uso de insumos con fines electorales.“Quiero pensar que sí ha mejorado la cultura de protección civil en el Estado de Veracruz. No es que fuera de estos cuatro años, Veracruz tiene mucha experiencia en temas de desastre, pero lo que sí hemos logrado mejorar es por ejemplo, eso de quitar el uso de insumos con fines electorales”, dijo.Aseguró que, aunque esa práctica parecía muy arraigada, no les costó “tanto trabajo” eliminarla del actuar de la Secretaría.“Y esa es una buena señal de que la gente en efecto le está apostando por erradicar la corrupción en todos los niveles de la población y a la fecha no tenemos ningún tipo de situación de solicitud que sea con estos fines por ejemplo”.Guadalupe Osorno expuso que en lo que va del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se ha trabajado en la generación de información para el análisis de riesgo y de evaluaciones, con fin de utilizarle para la toma de decisiones.“Por ejemplo se emitía un programa especial, en donde se decían las cuestiones preventivas y preparativas y se hablaba de todo el Estado en el conjunto. Entonces parte de lo que ha hecho el área de Prevención es hacer un análisis de los riesgos a nivel de cuenca, en donde tienen identificadas cuáles son las localidades que se afectan ante qué fenómenos y eso nos ha ayudado también para la operación”, refrendó.Apuntó que una de las cuatro estrategias que siguieron este año fue la "territorial" y que este año, con el cambio de las administraciones municipales, se dio una curva de aprendizaje en los funcionarios que llegaron, particularmente en este tema tan sensible como es la Protección Civil."En este sentido y por instrucciones del Gobernador, desde el año pasado estuvimos preparando nueve cuadernillos para entregarlos a los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras y regidores de los ramos en donde les decíamos cuáles son las atribuciones de Protección Civil, cuáles son sus relaciones con la SPC, cómo pueden utilizar las herramientas que nosotros generamos y además, llevamos a cabo 11 capacitaciones a lo largo del Estado para que independientemente de que tuvieran el material, pudieran saber de qué se trataba el tema", expuso.La titular de la SPC reafirmó que es fundamental la programación y planeación frente a los fenómenos que se tienen en el Estado, de allí que las autoridades de las demarcaciones veracruzanas deben tener conocimiento de cuáles son los riesgos que tienen en sus zonas."En ese sentido elaboramos un formato digital para que pudieran elaborar sus Programas Municipales de Protección Civil, una atribución de ley que no se venía haciendo y logramos que duplicaran la cantidad de programas municipales que elaboraron las autoridades municipales este año", destacó.Sobre la temporada de lluvias, la funcionaria comentó que empezó pronto, ocurriendo afectaciones importantes en la Sierra de Zongolica, una zona que a su decir es muy vulnerable y donde estuvieron trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, con los ayuntamientos y con las ejecutoras de gastos para dar atención rápida a las personas afectadas."Durante septiembre tuvimos muchas lluvias y eso nos causó algunas afectaciones y seguimos con las afectaciones porque tenemos los primeros frentes fríos y en ese sentido observamos un Sistema de Protección Civil Estatal establecido y muy coordinado que nos ha ayudado a poder atender a toda la población que se ha visto afectada por estos eventos", dijo.Al recordar que hay regiones de la Entidad que se ven afectadas hasta tres veces al año, Guadalupe Osorno enumeró que se han entregado un total de 100 mil apoyos, en coordinación con el DIF Estatal quién entregó diferentes insumos de asistencia humanitaria que son necesario en este tipo de afectaciones.La integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez indicó que todavía hace falta trabajar respecto a la necesidad de no quedarse en sus casas y salir a los refugios temporales, en caso de una emergencia."Y eso hace que a veces causen afectaciones importantes o incluso en algunos casos la pérdida de las vidas, y respecto al tema de los asentamientos irregulares, que también es un tema que trabajamos de manera coordinada, se estuvo trabajando en los nuevos proyectos de desarrollo urbano y también en algunos apoyos para la regularización de algunos predios que estaban irregulares", aseguró.Expuso que esta tarea se ha llevado a cabo de la mano del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y la Patrimonio del Estado."Otra de las estrategias que llevamos a cabo este año es la de difusión, pensando no nada más en los espacios que tenemos en medios, en campañas y que más que para potenciar a una figura o alguna cuestión política, se ocupen para difundir los contenidos en materia de protección civil, que son muy importantes", dijo.Al respecto, agregó que fomentan que las familias creen su plan familiar donde identifiquen cuáles son los riesgos que tienen sus viviendas y cuándo necesitan evacuar."Y por eso llevamos a cabo más de seis campañas en diferentes plataformas, diferentes publicaciones en redes sociales, pero también algunos eventos como las macroferias infantiles, las ferias infantiles en las escuelas, y participaciones de manera cotidiana en los diferentes medios, precisamente para que las personas tengan la mayor información posible para una toma de decisiones oportuna", refirió.Al rememorar que por las recientes lluvias hay tres declaratorias de emergencia actualmente en el Estado, la funcionaria dijo que ya se están haciendo las proyecciones de las obras, por lo que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), no implicó la falta de recursos para atenderlos."Cuando llegamos, Veracruz era el Estado con más declaratorias de emergencia y desastre que habían tenido en la historia y eso más que una buena noticia es una mala noticia porque habla que el Estado no tiene la capacidad para atender las situaciones a las que se enfrenta además de manera cotidiana porque esto es año con año", dijo.Por ello adicionó que hoy en día hay un fideicomiso establecido con recursos estatales para que se puedan ejecutar, algo que anteriormente no existía; y adicionalmente un Seguro Catastrófico y la alianza con el DIF Estatal para llevar los insumos de asistencia humanitaria, particularmente en los insumos de alimentación que antes se entregaban como botín político."En ninguno de los casos se han entregado apoyos (con fines electorales). Tenemos 8 millones de pesos (de ahorros) invertidos en equipamientos, bocetos ahorros, no se regresan, no es subejercicio, sino que se ocupan en otro tipo de cuestiones, por ejemplo, tenemos una purificadora que nos permite entregar agua purificada a la población que se encuentra en una situación de emergencia o de desastre", dijo.También sostuvo que este dinero se ha usado en los uniformes y demás aditamentos que se necesitan de manera cotidiana no sólo en la SPC, sino para el Sistema Estatal de Protección Civil en su conjunto y para los Ayuntamientos.Al afirmar que hasta el momento no ha habido ninguna queja formal contra algún funcionario, la servidora pública dijo que el área de regulación es la que podría prestarse para actos de corrupción.No obstante, explicó que tienen un buzón de quejas virtual, en la página web de la secretaría, en la que anónimamente se pueden reportar hechos que pudieran constituir este delito u otro.“No es necesario mandar un oficio, no es necesario presentarse en la secretaría, sino simplemente en la página de Internet presentar la queja y la llevamos a las consecuencias que tengan que llevar, eso respecto a temas de corrupción y también respecto afectaciones o de riesgo, no, o sea una muy clásica, que nos llega, es me pusieron una carburadora ahí, no sé si está cumpliendo la ley o una gasolinera, etcétera”, detalló.Dijo que esta manera de comunicación es directa y sin intermediarios o espacios para posibles actos de corrupción.“Es importante decir sobre las visitas de verificación que salvo que haya una situación muy grave de riesgo, el personal que tiene la secretaría no tiene ninguna atribución de poder cerrar un negocio, por ejemplo, entonces que en caso de que se les haga algún comentario porque bueno, pues es su trabajo cotidiano y pues también las tentaciones son cotidianas; en caso de que se le saca un ofrecimiento o alguna cuestión, que se comuniquen por parte del buzón de quejas y nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes”, reafirmó.Reconoció que otro de los temas pendientes es la elaboración de los Atlas de Riesgo municipales, en parte, refirió, a que ya no se cuenta con una partida presupuestal federal para apoyar a los Ayuntamientos.“Nos ha impedido que podamos fomentar el aumento en el tema de los Atlas de Riesgos. Estamos trabajando en diferentes alternativas, una de ellas es que la clase estatal se actualiza de manera constante, este año se realizaron más de 260 capas de información y también se incorporó la situación de la vulnerabilidad como un elemento de riesgo, o sea, antes teníamos una atrás de riesgo que nada más era un catálogo de peligros”, dijo.Añadió que ahora se incorpora el eje de la vulnerabilidad, lo que permite saber cuáles son las localidades que tienen más vulnerabilidad y si se trata de vulnerabilidad social o de otro tipo.“Eso nos permite tener un elemento mayor para poder identificar ycómo un evento de diferente magnitud puede haber un evento muy pequeño pero puedes causar afectaciones graves o puede haber un evento muy grave que cause afectaciones menores y eso es parte de la vulnerabilidad”, externó.Destacó también que en las gestiones municipales pasadas, dos pudieron elaborar sus propios documentos; apuntando que se plantea que ahora, en el caso de las demarcaciones pequeñas se elaboren atlas regionales, considerando que los riesgos son similares en sus territorios, y que ante una emergencia, la afectación sería igual para todos.“Para 2023 y 2024 estamos trabajando en el fortalecimiento de los procesos que ya logramos durante esta administración, sentimos que tenemos avances avances significativos y lo que estamos buscando es que se vuelvan institucionales, o sea, que no dependan de las personas que estamos ahí, sino que se puedan volver procedimientos, reglamentos y actividades que se hacen de manera cotidiana para que se mantengan trabajando de la misma manera”, concluyó.