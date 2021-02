Gobierno de Xalapa justifica tener poco personal para atender peticiones de obra

La directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, justificó que el nulo acercamiento que ha tenido con los ciudadanos en cuanto a atención a solicitudes de obra se debe a la falta de personal por la pandemia COVID-19.



Lo anterior lo dijo al acudir con vecinos que se manifestaron este jueves sobre la calle Bolivia, quienes en reiteradas ocasiones han buscado un diálogo con el área.



Y es que durante la plática que tuvo con los quejosos que cerraron la vialidad de Bolivia para solicitar la pavimentación de la calle Uruguay, la funcionaria se disculpó asegurando que por tener 5 contagios en la Dirección, las citas en Obras Públicas, no se han podido concretar.



"Todas sus peticiones y todas las peticiones de toda la ciudad, así como usted tiene 40 años, hay muchas zonas que no han sido atendidas por más de 40 años. De lo que me dice que no han logrado concretar ninguna reunión con nosotros, le pido una disculpa, estamos en una situación compleja en el área laboral, tengo más de 5 personas infectadas de COVID".



Los vecinos les señalaron a las autoridades que acudieron a atenderlos durante el bloqueo, que tomaron dicha medida al ver que solo haciendo manifestaciones es como son escuchados.



"Han pavimentado muchas calles, ¿Pero sabe por qué?, porque buscan a organizaciones y hacen esto que estamos haciendo nosotros", dijo uno de los inconformes.



Ante ello, Hernández Garrido, les respondió que eso ocurría en las administraciones pasadas y no en la actual que encabeza el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.



"En ésta administración no, lo creo en las anteriores, pero en ésta administración no, no se ha trabajado para organizaciones. Nosotros no somos conflictivos y ésta no es la manera", expresó la funcionaria.



Al finalizar, conciliaron una reunión y un recorrido por la calle que los vecinos quieren que se pavimente, donde los inconformes demandaron a las autoridades hacer un compromiso real ante la problemática.