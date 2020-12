Gobierno debe escuchar a todos para enfrentar pandemia: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseguró que una de las claves para la atención de la pandemia está en que el Gobierno escuche las voces de los mexicanos, pues nadie tiene la verdad absoluta.



“Yo creo que la clave es la escucha, que nos escuchen a todos porque nadie puede tener la verdad completa, ni absoluta en una crisis, como la que vivimos y creo que nos toca hacer un camino juntos en que nos valoremos, respetemos y podamos escucharnos y no descalificarnos a priori”.



Asimismo indicó que es claro la falta de estrategias para llevar la pandemia, pero también tiene que haber compromiso de parte de la gente para prevenir.



“Todos, el Gobierno por su lado y los ciudadanos por el nuestro, porque no hemos colaborado en lo que nos toca en el cuidado de los unos y los otros".



El prelado afirmó que en estas fiestas es necesario tener esperanza, sacar lo mejor de nosotros y aprender de la experiencia.



"El Papa Francisco dice que de una crisis no salimos igual, o salimos mejor o peor. Tenemos que recordar que solitos no podemos salir porque todos vamos en la misma barca".