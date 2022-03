Gobierno del Estado mete las manos en elecciones extraordinarias, acusa PRI

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, pidió al Gobierno del Estado y a la Alcaldía de Platón Sánchez "sacar sus manos" de las elecciones extraordinarias que se celebrarán este 27 de marzo en cuatro municipios, refiriéndose concretamente a Chiconamel.En conferencia de prensa, acusó que equipo jurídico de tricolor "sorprendió" este lunes a supuestos trabajadores municipales extrayéndole el combustible a una unidad oficial, para utilizarlo en otra particular y que conforme a un audio, uno presuntamente se identificó como Secretario del Ayuntamiento de Platón Sánchez."Hay elementos de prueba y en su momento las vamos a presentar, las autoridades estatales y municipales, hay un video en donde se ve cómo personal con chalequito de color vino está sacándole gasolina a un vehículo oficial y después se ve cómo esa camioneta empieza a boceo en las comunidades invitando a que vayan al evento de Minerva Citlalli Hernández Mora, secretaria general de MORENA", denunció.Y es que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) llevará a cabo un foro sobre la Reforma Eléctrica en Chiconamel, así como en otras demarcaciones veracruzanas, siendo "invitada especial" la senadora de la República con licencia."Nosotros estuvimos este fin de semana en el norte de Veracruz y pudimos percatarnos de esto pero obviamente esta semana haremos lo propio en Amatitlán, Tlacotepec de Mejía y Jesús Carranza, en el caso de este último la solicitud es para que las instancias brinden seguridad a todos los candidatos y al personal que labora en las campañas", indicó.El también Diputado local indicó que las acciones encabezadas aparentemente por el Secretario del Ayuntamiento de Platón Sánchez estarían encaminadas a favorecer a la candidata de MORENA a la Alcaldía de Chiconamel.Comentó que es normal que las dirigencias de los partidos acompañen a sus candidatos en los actos proselitistas pero no que se usen los programas sociales para convocar a sus eventos de campaña porque violan la Ley."Nosotros precisamente queremos evitar eso, que no haya violencia, que las propuestas de los candidatos sean las que lleven finalmente a la gente a tomar una determinación. Nosotros no nos alegramos que se genere violencia, sino que se le permita al ciudadano votar con independencia y con libertad, no es correcto que sea la intervención de las autoridades estatales, municipales en favor de un partido, quienes deban lograr que se incida en la elección", dijo.Marlon Ramírez dijo que ya presentaron la denuncia ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de quien resulte responsable para que se pueda hacer el deslinde de responsabilidades respectivo."El llamado a las autoridades que estén interviniendo en este proceso, ya sean municipales o estatales, es a que se respete la voluntad de los electores de estos municipios y que sean ellos con libertad quienes tomen la mejor decisión de quienes habrán de gobernarlos", mencionó nuevamente.