Gobierno del Estado no ayuda a rehabilitar Exconvento de San José, en Orizaba

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que durante los tres años del actual Gobierno Federal sólo han otorgado al Ayuntamiento 20 millones de pesos para la rehabilitación del Exconvento de San José y prometió 12 millones de pesos más para el mismo objetivo."Desde que está la actual administración federal, sólo hemos recibido 20 millones de pesos para la rehabilitación del Exconvento, pero eso es lo único y del Gobierno del Estado cero pesos hemos recibido", dijo.Indicó que los presupuestos no llegaron completos desde el año pasado y ha habido reducción."Los recortes han sido evidentes, pues nos quitaron el programa FORTASEG, quitaron el programa de Pueblo Mágico, ya ahí son 20 millones de pesos menos que no nos dieron, pero también el Ramo 23 no nos llegó nada cuando que en los primeros años, es decir la pasada administración federal tuvimos 40 millones para pavimentaciones".Pero enfatizó que en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha llegado un solo peso de este Ramo 23, aún y cuando ayuda a la infraestructura de la ciudad. Añadió que eso ha significado una gran repercusión para el ayuntamiento, pero aún y con eso se ha seguido invirtiendo en Orizaba."Por ejemplo la Ciudad del Fútbol que son 60 millones de pesos, el proyecto de cambio de luminarias 36 millones de pesos, el Tobogán de la Montaña 40 millones de pesos, obras de pavimentación de calles y banquetas 120 millones de pesos.Dijo que su gobierno dejará ya encaminadas algunas obras que podrá realizar la siguiente administración.