Gobierno del Estado no se metió en elección del PAN: Cisneros

Los panistas que descalifican a los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que determinaron invalidar el proceso interno para renovar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) “no tienen credibilidad”, señaló el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.El encargado de la gobernabilidad en la entidad se dijo respetuoso de la autoridad electoral y su determinación y dejó en claro que como Estado se mantienen al margen de cualquier acción partidista.Y es que los panistas afines a Federico Salomón se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral, descalificando a los magistrados y señalando al partido MORENA y al Gobierno del Estado de intervenir, por lo anterior Cisneros Burgos reiteró que “no tienen credibilidad” y la población lo sabe.“No los pueden desacreditar, quienes no tienen ninguna credibilidad, cómo los van a desacreditar, para desacreditar a alguien, tiene que tener moralmente credibilidad y los que yo veo que señalan, revisen quienes son”, dijo.El responsable de la política interna negó cualquier intervención del Estado en el proceso interno de Acción Nacional, así como de ningún partido o fuerza política.“Nosotros no nos metemos en cuestiones de partidos políticos, nosotros estamos en el Gobierno y desde el Gobierno a diferencia de lo que ellos hacían, hoy se viven tiempos muy distintos, opinan eso porque eso es lo que ellos hacían, nosotros no hacemos eso”, aseguró.Finalmente, Eric Cisneros aclaró que como Ejecutivo del Estado respetan la vida interna de los partidos políticos, donde ni siquiera intervienen en el partido que los llevó al poder como es el caso de MORENA.“Para que quede bien claro y lo subrayo, desde el Gobierno del Estado no participamos ni en actividades que tengan que ver con el partido del cual nosotros emanamos, mucho menos vamos a estar participando en actividades que no corresponden al Gobierno del Estado. Se equivocan, que revisen ahí su proceso y que los atiendan”.