Gobierno Estatal busca subsanar adeudos a pensionados del ISSSTE

Será el día de mañana martes cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se reúna con pensionados del ISSSTE, quienes sospechan un desfalco de mil 500 millones de pesos, derivado de la falta de pago en administraciones anteriores. El Mandatario adelantó que ya se busca la forma en que su gobierno pueda subsanar esos adeudos.Y es que los pensionados se habían manifestado la semana anterior, bloqueando de manera intermitente la calle Juan de la Luz Enríquez, para exigir el pago de adeudos del seguro institucional, entre otros, mismos que se dejaron de pagar.Al respecto, García Jiménez puntualizó que será el día de mañana martes cuando reciba a este grupo para buscar alguna solución a esta problemática que se deriva de un presunto desfalco de mil 500 millones de pesos que dejaron de pagar en pasadas administraciones.El Mandatario veracruzano lamentó esta situación que se registró en pasados gobiernos, donde a pesar de que se generaron los descuentos respectivos a los trabajadores aún en activo, no se pagaron a la institución federal.“Los voy a recibir este martes, sobre un desfalco en el ISSSTE; no dejaron otro tipo de adeudos muy complicados, se refieren a uno que es de mil 500 millones de pesos. Vamos a ver cómo vamos subsanando”, explicó.Y es que recordó que administraciones pasadas dejaron de pagar a pesar de los acuerdos y las aportaciones de los trabajadores, lo que generó entonces una deuda de 3 mil millones de pesos, misma que se dejó crecer a 12 mil millones.“Además, en el ISSSTE gobiernos anteriores dejaron de pagar más de 3 mil millones, lo dejaron crecer y ahora son más de 12 mil millones de pesos”, dijo al referir que en la actualidad la Secretaría de Finanzas negocia con el ISSSTE para cubrir la deuda.“Se dejaron de pagar acuerdos convenidos, se cobró a trabajadores y no se le pagó a la federación”, señaló García Jiménez.