Gobierno Estatal dará apoyo pero no dinero para el Carnaval de Veracruz

La administración estatal apoyará la realización del Carnaval de Veracruz con más de 3 mil efectivos de Protección Civil, salud y seguridad, así como promoción pero no con recursos en efectivo, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al asegurar que no actuarán fuera de la ley.En la conferencia de prensa semanal desde Palacio de Gobierno, el Ejecutivo aclaró que “ya no son los tiempos de antes” y dejó en claro que en su administración se trabaja con transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.Es por ello que reiteró que se apoyará con la organización del Carnaval, el cual tiene la concesión de un privado, mismo que se coordina con el Ayuntamiento de Veracruz, por lo que se respaldará con operativos, así como con la promoción.“Estamos pugnando porque se lleve a cabo el Carnaval de Veracruz pero lo tiene un privado, se pone de acuerdo con el municipio, nosotros siempre hemos apoyado; son más de 3 mil operativos de PC, seguridad. Nosotros la transparencia; es dinero público y se entregan cuentas claras, de esa manera operamos nosotros si alguien quiere que actuemos fuera de la ley, no lo vamos hacer, los tiempos han cambiado y nosotros operamos con transparencia”, dejó en claro.El Mandatario veracruzano expuso que el objetivo es reactivar la movilidad económica, así como la ocupación turística para mejorar la economía de los prestadores de servicios de la región de Veracruz y Boca del Río.“Queremos que se reactive la movilidad económica, que haya ocupación hotelera”, dijo e insistió que no se destinarán recursos en efectivo por parte de su Gobierno.“Nosotros ayudamos, nos piden dinero que se los demos en efectivo y no, ya no son los tiempos de antes”, finalizó García Jiménez.