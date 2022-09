Gobierno Estatal ha entregado 100 viviendas a familias de policías caídos, revelan

En esta administración estatal no se quisiera entregar ninguna casa habitación a familiares de policías caídos en cumplimiento de su deber, porque significa la pérdida de la vida de una persona, sin embargo las familias de los guardianes del orden están respaldados y apoyados, consideraron autoridades estatales.Eleazar Guerrero Barrera, director de Vinculación Institucional, manifestó que en lo que va del actual Gobierno Estatal se han entregado 100 viviendas a familiares de policías caídos.Dijo confiar en que ningún elemento policiaco más pierda la vida en cumplimiento de su deber, pero resaltó que tanto ellos como sus familias pueden estar tranquilos de ser respaldados por la administración estatal, donde se reconoce su esfuerzo y sacrificio.“Ya no quisiéramos entregar una casa más, porque ello implica que otro compañero policía perdió la vida. Sin embargo, hoy están conscientes que son respaldados por su gobernador y por la Secretaría de Seguridad Pública”, expuso.Recordó que en los Gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y de Miguel Ángel Yunes Linares, se implementó el programa de vivienda a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, pero lamentablemente no lo aplicaron.Por esa razón, aseveró que al iniciar la actual administración estatal había pendientes más de 100 viviendas por entregar.Enfatizó que fue interés fundamental del gobernador Cuitláhuac García Jiménez mejorar las condiciones de los policías, y ahora se han ido entregando las casas a los familiares, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.Aunado a ello, ahora los policías son sujetos a crédito para un financiamiento que les permita adquirir un crédito inmobiliario, mediante una institución bancaria.