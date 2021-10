Gobierno Estatal minimiza a las organizaciones empresariales: CANACO-Veracruz

La indiferencia y negativa del gobernador Cuitláhuac García para escuchar a los comerciantes establecidos en Veracruz y Boca del Río impide a los empresarios coordinarse con las diferentes dependencias para impulsar proyectos que permitan la reactivación económica de este sector que a causa de la pandemia perdió aproximadamente 5 mil empleos, además del cierre de 400 negocios en la zona conurbada, afirmó José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara de Comercio en Veracruz (CANACO)Aunado al despido de personal y el cierre de negocios, el 70 por ciento de los comerciantes establecidos en Veracruz y Boca del Río, tuvieron que negociar y solicitar prórroga ante el SAT, el Seguro Social y el Infonavit para el pago de sus impuestos y cuotas patronales, pues debido a la pandemia las ventas cayeron hasta en un 50 por ciento, situación que les impidió cumplir a tiempo con estas obligaciones, de ahí la insistencia de trabajar con el Estado para recuperar la economía.Al desapego de la autoridad al reconocimiento de un organismo empresarial como es la Cámara de Comercio que tiene 142 años de servir a los empresarios, con un prestigio de atención al empresario, no es reconocido por el actual gobierno. Se cierran a la no atención. Lo que estamos viendo es que el Gobierno tiene otro tipo de pensamiento hacia donde dirigir las actividades económicas y desarrollo del país; sin embargo, no somos invitados a ese proyecto, estamos aislados prácticamente, quisiéramos conocerlo, participar y entrar en materia.Principalmente con el Gobernador, es la cabeza del Estado y de ahí pues las Secretarías. El único con el que tenemos acercamientos, el sector comercial, es con el Secretario de Seguridad Pública. Gracias a esto no hemos tenido tanta pérdida por robos. El diálogo siempre va a dar respuesta para poder llegar a aciertos pero del Gobernador pues simplemente no hay respuesta, no hay atención.“Una vez estuve frente al Gobernador, le llevé un documento y pues nada más me vio y nada de querer un diálogo, a pesar de que lo hemos solicitado muchas veces. A nivel federal sí se ha tenido ese acercamiento con la autoridad, se está trabajando incluso ya con ellos pero nosotros queremos aterrizarlo de manera local, para que también las autoridades del Estado pues vean que nosotros podemos trabajar de manera conjunta en los programas que tengan para reactivar la economía”, expuso el representante de los comerciantes organizados en Veracruz-Boca del Río.Así es, lo que pedimos es diálogo, llegar a acuerdos, trabajar en conjunto por el bienestar de los veracruzanos, las verdades están en el momento del cambio, pues lo que estamos viendo es otra cosa. Entonces, no es que estemos en contra de las autoridades, al menos yo respeto mucho la investidura del Gobernador, de todas las autoridades pero lo que sí estoy viendo es que están dejando de hacer el trabajo que deberían de hacer.Aseguró el entrevistado que los comerciantes están listos para trabajar de manera conjunta con el Gobierno pero insistió, “el problema ha sido que hay una especie de separación, no hay apoyos y cuando digo apoyos, no me refiero a pedir dinero. Nosotros no pedimos dinero, pedimos una relación justa, un trabajo justo en la reactivación económica, que nos escuchen para que vean la problemática que estamos teniendo y nos apoyen para poder seguir generando empleos, para generar nuevos negocios. La iniciativa privada, el sector comercio, servicios y turismo son los que están generando riqueza y empleo, por ello necesitamos el apoyo de las autoridades”.Ya adentrado en el tema, agregó:Obviamente ellos tienen “el sartén por el mango”, ellos nos pueden apoyar para desarrollar mejor nuestras actividades. Pero ese desapego de no tener contacto con nosotros nos ha causado problemas, hemos hecho público la indiferencia de la autoridad. Desde luego sí lo seguiremos manifestando en tanto no se dé. O sea, yo no manejo mentiras ni me gusta el tipo negativo de publicidad, sino lo que es real, la realidad es que no tenemos ese contacto y si se diera yo creo que sería fabuloso para poder reactivar la economía.Considero que por la diversidad de pensamientos. Ya nos estamos dando cuenta del sentir, del pensar de ellos. Es diferente a como veníamos trabajando anteriormente. Lo que estamos viendo que es una realidad, por ejemplo, es el apoyo a las personas más necesitadas regalándoles dinero, sin embargo, nosotros trabajamos para formar gente que trabaje y produzca y hay una diferencia muy palpable, yo no veo que promuevan un programa que sea eficiente para generar empleos, hasta ahorita no hay inversiones, es cero, es juntar dinero recaudando de quienes estamos produciendo, de quienes pagamos impuestos, están recaudando y después lo reparten.Es más, añadió “estoy de acuerdo que sí tenemos que ayudar a la gente necesitada pero no al grado de hacerlos dependientes, de que siempre estén estirando la mano, esa es la diferencia, al no comulgar con las ideas que traen prácticamente pues no te escucho, no te veo, entonces esa ha sido la problemática. Como te digo, el trabajo de nosotros es dar respuesta al empresario que no caiga, porque se les acabe la economía, pues ni ellos van a tener el dinero para poder repartir entonces, el trabajo que estamos haciendo es entre los organismos empresariales tuvimos que organizarnos y reunirnos y crear un Consejo Empresarial Veracruzano, donde estamos unidos varios organismos”.Nosotros seguimos insistiendo porque el Gobernador es el gobernador de todos los veracruzanos, no es solamente de los que votaron para que llegara al poder, aquí hay comerciantes que escogieron al gobernador, votaron por él, entonces estamos trabajando entre los organismos empresariales, nos unimos porque si hay un abandono por parte de las autoridades en cuanto a la respuesta que se tenía con las autoridades del trabajo, con la Secretarías de Economía, la de Turismo, esto ha hecho que no haya un desarrollo pleno, sin embargo, a veces somos optimistas nosotros estamos trabajando en lo propio y lo hacemos en conjunto con la Confederación de Cámaras de Comercio del país.Estamos buscando hacer ferias comerciales como la que vamos a hacer del Buen Fin, las vamos a replicar en los municipios, esto es parte del plan que tenemos de reactivación económica con los productos, sí hacemos una feria hacemos teatro del pueblo y hacemos festivales y con esto pues se reactiva porque hay mucho movimiento, hay mucha compra, mucha venta de mercancías que a veces el comerciante las tiene en bodega, pues lo que hacen es sacar su producto y ofrecerlos a menor costo para poder recuperar la inversión que se tiene en almacén.“Al mismo tiempo se apoya a los 780 socios -de los 2 mil que se tenían en el padrón y que se dieron de baja en los dos últimos años por el cierre de sus negocios-, en las negociaciones que se hacen con dependencias como el SAT, el IMSS y el Infonavit, a fin de que se les den las facilidades de pagar, pues no se niegan a hacerlo, sino que a causa de la crisis generada por la pandemia, no han cumplido a tiempo con sus obligaciones, lo mismo con la CFE, en el caso de cobros excesivos a los comerciantes, que tienen en orden sus servicios, hasta el momento se han resuelto 15 casos ante la Comisión Federal de Electricidad”, explicó el entrevistado.De igual manera añadió, “se está dialogando con los vendedores ambulantes, con la finalidad de incorporarlos al comercio formal, a través de un programa denominado Incubadora Empresarial, en donde se les dan pláticas y cursos para que vean la importancia que tiene pagar sus impuestos y contribuir al crecimiento económico del municipio. Hasta el momento, se ha logrado que 250 comerciantes informales se den de alta y paguen sus impuestos”.Tenemos pensado que el repunte de hasta un 15 por ciento empieza en noviembre, arrancamos con el Buen Fin en CANACO. Esta es una etapa de comercialización de productos y servicios, nos ayuda en el repunte económico, es cuando los comercios venden más. Hemos considerado que vamos a tener una venta mayor a la del año anterior que fueron 900 millones de pesos, aquí en Veracruz pensamos que es buen inicio este repunte en noviembre, porque este flujo de efectivo con el pago de aguinaldos anticipados, hay manera de mover artículos, mover el comercio y la economía.Este repunte, comentó, permitirá que la economía vaya mejorando y se dé la recuperación de los 5 mil empleos perdidos, al igual que la apertura de nuevos negocios o el regreso de aquellos comerciantes que por la pandemia se vieron obligados a cerrar sus locales.Respecto a la reforma fiscal, el representante de la CANACO precisó que hay algunos puntos que en lugar de ayudar les van a perjudicar, “esto lo estamos viendo a nivel nacional, tenemos que presentar nuestras observaciones y afectaciones haciendo el trabajo de manera conjunta con la CONCANACO, sobre todo, porque las reformas hacendarias en lugar de ayudar al comerciante lo perjudican, tiene más garantías la delincuencia organizada que un empresario. así se dan esas situaciones; vamos a ir más abajo. Sí necesitamos que entiendan que la generación de empleo, la generación de riqueza y el cambio de México es a través del comercio, a través de la operación de trabajo, de crear fuentes de trabajo pero no lo ven así”, dijo por último.