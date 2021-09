Gobierno Estatal no contratará más deuda: Gobernador

La administración estatal no generará más deuda para Veracruz, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló en el actual Gobierno se cubren adeudos heredados a diferencia del bienio pasado donde se habló de pagos y no se llevaron a cabo.



En conferencia de prensa y en compañía del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, se explicaron los detalles de estos procesos y el Mandatario desestimó lo expuesto por algunos medios referente a la contratación de nueva deuda.



Por lo anterior, García Jiménez dejó en claro que en su administración no se ha generado deuda y no se contratará, por lo que reiteró que se busca cubrir adeudos heredados como fue el caso del pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de organismos autónomos como la Universidad Veracruzana (UV) y la Fiscalía General del Estado (FGE).



“Algunos titulares señalan que estamos generando más deuda. No vamos a dejar endeudado al Estado, es más vamos a pagar deudas”, dijo al referir que en la pasada administración de dos años se habló de pagar deudas, situación que no se realizó.



Por lo que, en la actual gestión derivado de las políticas financieras implementadas, así como el programa de austeridad y el combate a la corrupción, se logró avanzar en los pagos.



“No pagaron nada, dejaron transcurrir términos pero una política financiera ordenada, disciplinada pero el principal ingrediente, austeridad y combate a la corrupción”, detalló.



Finalmente, reconoció que la deuda del Estado es del orden de los 8 mil millones de pesos, de los cuales más de 7 mil 600 se refieren a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), los cuales se busca cubrir para poder avanzar con los pendientes en ese sector.



“La del Ejecutivo es de 8 mil millones pero casi 7 mil 600 lo tiene la Secretaría de Educación, queremos empezar a liberar porque tenemos muchos pendientes en la Secretaría de Educación y queremos hacer frente a los pendientes”, finalizó García Jiménez.