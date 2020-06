Gobierno Estatal nos engañó con apoyos, acusan vendedores del parque Juárez de Xalapa

La secretaria general de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos del parque Juárez y Los Tecajetes, Yolanda Romero Rojas, señaló que les fue negado el apoyo que ofrecía el Gobierno del Estado por falta de unas fotografías que les fueron solicitadas sin estar especificadas en el documento.



"El Gobierno del Estado nos dio esta plataforma para que ingresáramos al préstamo que nos iban a dar, nos afiliamos y lo hicimos todo con base a los requisitos que nos pidieron. Resulta que nos dieron entender que ya estábamos dentro. Me hablaron por teléfono, donde me explicaron que yo quedé fuera porque no mandé las fotos de mi casa, nos pidieron facturas del negocio".



Estos microcréditos a los que accederían como un apoyo por el cierre de sus negocios durante la contingencia sanitaria del COVID-19, dijo Romero Rojas, beneficiaría a más de 60 vendedores.



"Somos más de 60 los del parque pero también están los de Los Tecajetes y Los Lagos. Fue un trámite que nos duró como tres horas y resulta que ahora a nadie. ¿Por qué andan con tanta hipocresía engañando a la gente?"



También resaltó que aún continúan sin recibir algún tipo de apoyo por parte del municipio de Xalapa, por lo que mencionó, lo único que buscan es que ya los dejen trabajar.



"Ya no queremos nada, sólo que nos dejen trabajar y lo poquito que vendamos que eso sea para comer. Tengo gente que está enferma, que no puede estar en la calle", finalizó.