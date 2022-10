Gobierno no cumple con reubicar caseta de peaje de Fortín, reprochan

Miembros de la iniciativa privada se dicen desmotivados debido a que ningún funcionario de los tres órdenes de gobierno ha atendido el tema de la caseta de peaje 45 de Fortín, aun cuando ya pusieron en el escritorio del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, el proyecto de reubicación, esto a través del senador Ernesto Pérez Astorga.Luis Cruz Montesinos, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial Córdoba-Orizaba señaló lo anterior y agregó que el senador es el único que se ha acercado con el sector empresarial para sacar adelante el proyecto sin embargo, no hay disponibilidad de parte del gobierno ni estatal ni federal.Consideró que es lamentable que quitar la caseta de peaje se haya convertido en bandera política y muchos candidatos empeñaron su palabra de que así sería, pero hasta ahora no se ha logrado ni siquiera la reubicación."Es lamentable porque nosotros siempre hemos estado esperanzado a la voluntad política, yo creo que ha faltado un poquito de voluntad política y nosotros vamos a seguir tocando puertas, picando piedra, no nos queda otra, durante años lo hemos hecho y ahora estamos esperando y vamos a presentar el proyecto para que las próximas administraciones quede quien quede vamos a tratar de que se haga".El miembro del CCE mencionó que presentaron un proyectode reubicación a 4 kilómetros o una ampliación de más carriles a fin de agilizar el paso."Sabemos que cada carril cuesta 120 millones de pesos y si le metemos 10 carriles estamos hablando de 1,200 millones de pesos pero creo que ya nos lo merecemos, es necesaria la ampliación o la reubicación de esa caseta" dijo finalmente.