Gobierno no intervendrá en elecciones, garantiza Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el Estado es respetuoso del proceso electoral vigente en la entidad y aseguró no se intervendrá en el mismo bajo ninguna circunstancia.



El titular del Ejecutivo dejó en claro que el único objetivo de su Gobierno en el proceso electoral 2020-2021, es trabajar para que prevalezcan las condiciones de paz y se permita el desarrollo del proceso, para que la población acuda con toda libertad a emitir su voto el próximo 6 de junio.



Es por lo anterior que el Mandatario estatal afirmó que en territorio veracruzano existen las condiciones para el desarrollo de estas elecciones concurrentes, donde se renovarán las 212 alcaldías, el Congreso local y los diputados federales.



“Nosotros como gobernantes lo que también debemos garantizar es la equidad a través de los organismos independientes y autónomos que hay; ya cambió la autoridad, quien ande violando las leyes electorales cuidado, eso ya son delitos graves, no compra del voto, no coerción”, afirmó al referir que se actuará en consecuencia, sea quien sea que viole las normas.



Asimismo, en este último día de 2020, García Jiménez reconoció que a pesar de ser un año difícil por la pandemia y demás situaciones que se presentaron, el próximo año se tendrá que continuar en la adaptación a las nuevas formas de vida, por lo que el Gobierno trabajará para generar las condiciones y reactivar la economía.



En este sentido, Cuitláhuac García adelantó que su administración pondrá en operación diversas estrategias para apoyar a los pequeños comerciantes, así como otros sectores en coordinación con la federación.



“Vamos a buscar las formas de ayudar a esta reactivación económica, sabemos el gran golpe que se le dio a los comercios pequeños y por eso vamos a impulsar varias medidas para que eso se modifique en una tendencia a favor y desde luego seguiremos apoyando los programas federales que implican un apoyo directo a la gente”, finalizó el Gobernador veracruzano.