Gobierno no intervendrá en UV ante conflictos: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó cualquier injerencia de su administración en torno a las exigencias y manifestaciones que se han registrado en las últimas semanas por parte de estudiantes al interior de la Universidad Veracruzana (UV).En entrevista reciente, el mandatario incluso señaló que anteriormente había “grupos porriles”, pero por parte de su Gobierno se respeta la autonomía de la casa de estudios.“Los regímenes anteriores se metían en asuntos de la Universidad y había grupos incluso porriles. Nos tocó vivir esa circunstancia. Ahora es diferente (…), hay respeto a la autonomía universitaria”, dijo.Cuestionado respecto a las manifestaciones de universitarios exigiendo un alto a la violencia de género al interior de la universidad, así como sancionar a agresores, el Ejecutivo dijo que no puede dar una opinión.“El respeto a la autonomía universitaria no me va a permitir dar mi posición. Es un asunto que va a resolver la Universidad Veracruzana”, agregó.Hay que recordar que el pasado 13 de octubre, luego de organizar un “paro activo” en la Unidad de Humanidades de Xalapa, miles de estudiantes se manifestaron en Xalapa pidiendo la expulsión de Daniel “N”, conocido como “el colombiano”, de la Facultad de Antropología.Un día después el rector, Martín Aguilar Sánchez, confirmó que el Pleno de la Junta de la Facultad de Antropología decidió la expulsión definitiva de Daniel “N” por acciones de violencia con una navaja en el Área de Humanidades, campus Xalapa.Después, el 26 de octubre, estudiantes de la Facultad de Psicología también marcharon y se manifestaron desde su centro educativo hasta la rectoría para exigir, entre otros puntos, la destitución de la directora, Lizette Teresa Figueroa Vázquez.