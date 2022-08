Gobierno no quiere atender inseguridad en sur del Estado, reprocha diputado del PRI

En el sur de Veracruz se tiene una crisis de seguridad que el gobierno del Estado no está atendiendo, señaló el diputado local y presidente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín.Entrevistado tras su llegada a Orizaba, en donde participó en la reunión de la Unidad de Beneficios Federales del Consulado Americano en México, refirió que en esa zona del Estado hay personas de la vida política que están involucrados en lo que está pasando, pero no se hace nada.Indicó que esto denota que no hay seriedad, pues el gobernador habla de que hay dos bandas de la delincuencia organizada que se disputan Sayula de Alemán, pero tal parece que a las actuales autoridades no les urge atender los problemas de Veracruz.Señaló que la llamada “Ley Nahle” se metió al Congreso el jueves y el martes ya se había votado, pero otros temas importantes de leyes, como la propuesta de modificación que hizo a la Ley de Aguas del Estado, permanecen estancados.Ramírez Marín lamentó que los temas que son importantes para los ciudadanos no se atiendan, pero sí haya rapidez con ciertas cosas que tienen connotación política.Agregó que ha solicitado conocer la agenda en materia de seguridad para ver en qué se puede abonar, pero no hay la apertura por parte del gobierno del Estado.