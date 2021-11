Gobierno no quiere invertir en vacunar a niños: Padres xalapeños

Este jueves, en el Centro de Salud “Dr. Gastón Melo”, continuó la vacunación contra el COVID-19 de menores de edad, entre los 12 y 17 años, que lograron la protección de justicia federal para recibir la primera dosis contra esta enfermedad.Desde las 8:00 horas, a lo largo de la calle Diego Leño, en el Centro de Xalapa, se observó una larga fila de niños y adolescentes acompañados por sus padres, quienes esperaban el turno para ser inmunizados con el biológico de la farmacéutica Pfizer.De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios de la Secretaría del Bienestar, este día serían inoculados alrededor de 400 menores amparados y a la par se aplicarían las segundas dosis a aquellos que recibieron la primera hace tres semanas.En este centro asistencial se dieron cita niños y adolescentes de Xalapa, el puerto de Veracruz y otros municipios del Estado, cuyos tutores decidieron acudir ante la justicia para que fueran vacunados, porque al no tener alguna comorbilidad, no eran considerados en el Plan Nacional de Vacunación.Rafael Ramos llevó a su hija de 15 años a que le suministraran el biológico contra el Coronavirus. Según él, la decisión de recurrir a un amparo fue pensada, aduciendo que no se debía condicionar a los niños para recibir o no la protección contra este padecimiento.“A todos los niños no los debemos condicionar si se las ponen o no, todos tienen ese derecho, a lo mejor unos más y otros menos, si es una manera de que ellos, que son estudiantes, ya regresen a su normalidad en las escuelas, porque por el temor de que otros se contagien no es posible enviarlos o no los mandas de plano”, expresó este padre xalapeño.Dijo estar consciente de que así como hay niños con defensas adecuadas, hay otros que no tienen su sistema inmunológico fuerte, por eso era importante reforzarlo con esta vacuna.“Ahorita se viene el programa de vacunación de la influenza y los vacunan, tenemos la vacunación cuando ellos nacen, de hepatitis, sarampión, papiloma en el caso de la mujer, entonces es una manera de reforzar el organismo con este tipo de medicamentos que de una u otra manera está necesitando el cuerpo”, puntualizó.Como él, Arturo Pliego, originario del puerto de Veracruz, dijo que decidió tramitar el amparo por protección para su hijo, quien además padece de una comorbilidad,“Fue un amparo que tramitamos en el puerto, porque el Gobierno no había ofrecido la alternativa”, expresó al decir que el que las autoridades sanitarias hayan decidido vacunar sólo a menores con algún padecimiento de salud y no a todos, es un paso inicial, por lo que luego abrirán la vacunación en general.“Pero mejor nos adelantamos por cuestiones personales (…) ésta es la segunda dosis, la primera fue hace tres semana”, enfatizó.Acompañados de sus hijos de 15 y 16 años, Rodolfo Rodríguez y María del Carmen Enríquez, acudieron a la Capital del Estado para que ellos fueran inoculados por segunda ocasión contra el SARS-CoV-2.“Nuestros hijos también tienen el derecho de ser vacunados, por eso es que decidimos pedir el apoyo (…) es la segunda dosis (…) empezaron clases presenciales pero no estaban protegidos, nos preocupaba pero ahora ya estamos un poco más tranquilos pero hay que completar el ciclo que indican las autoridades regulatorias”, apuntó el padre de familia.Al señalar que no sufrieron reacciones adversas luego de recibir la primera inyección, consideró que la negativa del Gobierno de vacunar a todos los menores, sin necesidad de un amparo o de una comorbilidad, obedece a que no quiere erogar más recursos en la adquisición de más dosis.“Creo que es más de recursos que de cuestiones de salud, ¿por qué a los que tienen comorbilidades sí y a los demás no? Todos pueden enfermarse, pero me imagino que no están queriendo aportar suficientes recursos para comprar más dosis”, criticó.