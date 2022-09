Gobierno no tiene agenda contra líderes sindicales: STPS

La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, negó que el Gobierno estatal esté presionando para quitar a líderes perpetuados en las dirigencias.Lo anterior al ser cuestionada sobre el cambio en la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que fue representado por Angela Soto Maldonado durante casi 3 décadas.“No, definitivamente no; la realidad es que nosotros como ente gubernamental tenemos que apoyar para la organización. Justamente este Gobierno se distingue por emanar de un movimiento organizado y no vamos a estar en contra de la organización de la base sindical.“Y tenemos que tener interlocución con los líderes sindicales cualesquiera que sean porque hay temas que tenemos que tratar; máxime la Secretaría del Trabajo para garantizarles la justicia laboral y el acceso en genérico de los servicios que ofertamos”, declaró.La funcionaria subrayó que es la base sindical la que debe de definir a sus dirigentes, por ello cualquier tipo de intromisión.En otro tema, respecto a la legitimación que se debe de realizar a los contratos colectivos de trabajo como el que está por realiza la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico al Servicio de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), la funcionaria dijo que esto no pone en riesgo a los actuales dirigentes si atienden a su base.“Hay muchos dirigentes que tienen mucha legitimidad, pero en todo caso, va a robustecer su liderazgo o en los casos en los que no haya una representación efectiva de la base sindical seguramente habrá movimientos.“Ya lo decidirá la base sindical, es una de las grandes bondades de este nuevo sistema de justicia laboral que estamos muy orgullosos que este próximo lunes ya va a estar implementado en todos los rincones del país”, consideró.