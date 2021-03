Gobierno pide a veracruzanos no confiarse, “la pandemia sigue”

Para hacer frente a un eventual repunte de contagios por el COVID-19 en Veracruz tras el periodo vacacional de Semana Santa, el Estado pondrá en operación la campaña “No te confíes, cuida tu salud”, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Durante conferencia de prensa, el Ejecutivo estatal reconoció que los contagios en Veracruz continúan, por lo que es necesario que los ciudadanos tomen en cuenta todas las recomendaciones que plantea la autoridad sanitaria.



Es por ello que apuestan a la responsabilidad de la sociedad, para evitar en lo posible salir a lugares públicos en estos días de asueto, así como no generar concentraciones de personas en playas.



“Vamos a presentar la campaña ‘No te confíes, cuida tu salud’, el objetivo es pedirles a las personas que cuidan las medidas sanitarias, que eviten aglomeraciones, que cuiden la sana distancia, que no nos pase lo que en diciembre; pedirles que no nos confiemos, si no tienes a qué salir a disfrutar de tus días de asueto a la playa, la pandemia sigue, el coronavirus no ha pasado”, expuso.



En ese tenor, adelantó que será el martes de la siguiente semana cuando se hará pública esta estrategia, junto con el Programa Estatal de Protección Civil para Semana Santa donde reiteró el llamado a la población tomar en cuenta el semáforo regional, así como las medidas sanitarias derivadas del mismo.



“El martes daremos a conocer dos programas, el tema de Protección Civil para Semana Santa y el otro el de Salud, que no salgan que cuiden su salud. Acatar el semáforo municipal para acatar las recomendaciones sanitarias”, señaló.



Finalmente, expuso el mandatario reconoció que la restricción para ingresar a las zonas de playas es potestad de los municipios, es decir la autoridad municipal deberá considerar el color del semáforo para permitir o no los aforos.



“Los municipios tienen ese tipo de atribuciones para regular los aforos, aquí depende mucho del tacto de los tres órdenes de gobierno para cumplir con la normatividad, nosotros apostamos al buen tacto de los tres órdenes de gobierno, pero la mayor apuesta es a la sociedad consiente”, refirió el gobernador de Veracruz.