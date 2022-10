Gobierno recupera dinero prestado por Tandas del Bienestar

La recuperación de los préstamos de las Tandas del Bienestar creció en un 200 por ciento en los últimos meses, aseguró el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.En el marco del arranque de la segunda Tanda de Bienestar en Coatzacoalcos, abundó que tanto la pandemia, como una mala organización en la cobranza, habían afectado en la efectividad del programa.“En todo Veracruz, son más de 9 mil tandas que se repartirán y algunas del tercer nivel, los prestamos van desde 10, 15 mil o 20 mil. No es significativo la morosidad, yo lo plantearía al revés porque creció la recuperación en un 200 por ciento, qué quiere decir, algo no le estaba llegando de información a la gente, alguien no estaba haciendo su trabajo bien cobrando a tiempo", dijo.Incluso dijo que se ha hecho una campaña de acercamiento con la gente y la gente fue pagando.Aunado a ello, reconoció que las remesas de los compatriotas del extranjero ayudaron a que las familias pagaran sus tandas.Dijo que las tandas tendrán varias ediciones gracias a la financiera que facilita los montos de los programas."Tandas del Bienestar tendrá una vida larga y poderosa. Las reglas de operación del programa decían que si pagaste la primera tanda, tenías derecho a la segunda, pero hubo varios problemas y ahora todos los que están al tanto con sus pagos, pueden entrar a la segunda", señaló.