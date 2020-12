Gobierno retuvo 5 mdp al Ayuntamiento de Zongolica, señala alcalde

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, indicó que a pesar de que el gobierno del estado no les hizo entrega de 5 millones de pesos, eso no ha detenido la operatividad del Ayuntamiento.



Señaló que se trata de recursos que habían sido aprobados por el Congreso pero que hasta ahora no han llegado.



A pesar de ello, dijo, el Ayuntamiento no se detuvo, todo siguió funcionando y eso fue gracias al buen manejo de finanzas que se ha tenido y los ahorros que se han generado.



Comentó que en el municipio hace falta mucho, pero se han tenido avances y los pobladores así lo reconocen, pues no hay comunidad que no haya tenido obra.



Indicó que en sus tres años de administración algo que ha buscado es que no haya distinción entre los ciudadanos, pues no importa si no votaron por él o tienen opiniones diferentes, simplemente son población a la que hay que atender y eso es lo que deben hacer todos los funcionarios públicos.



Sobre el año electoral que se avecina, consideró que hay que pedir a los candidatos que den propuestas, pero también que no ensucien el nombre de sus contendientes, pues es triste cuando denostan a otros.



El alcalde de Zongolica rindió la mañana de este lunes su informe de labores en el salón Ray Pérez y Soto, para lo cual se aplicaron las medidas sanitarias correspondientes y en el lugar lució a la tercera parte de su capacidad.