Gobierno sí va a pagar: SNTE pide a docentes de Veracruz frenar protestas

El Gobierno del Estado no tiene los recursos para pagar el incremento salarial a los docentes y personal de apoyo del sistema estatal de forma inmediata, señaló el secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández, por lo que el pago se hará el 14 y 15 de diciembre.El dirigente exhortó a los docentes que mantienen tomadas Escuelas y Supervisiones Escolares a que regresen a las clases, pues el pago se hará en la primera quincena de diciembre, y no antes.También descartó sancionar a los maestros afiliados a la Sección 56 del SNTE que se mantienen el paro exigiendo el pago del incremento salarial.Además, aclaró que no se trata del pago de un bono, sino del incremento salarial que año con año negocia el SNTE con la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando se revisa el Contrato Colectivo de Trabajo.Solo que este año al aumento salarial negociado se le “bautizó como bono del bienestar”, pero sólo es un nombre e insistió que no es un bono, sino el incremento salarial del 1, 2 y 3% y que el personal administrativo y de apoyo será el mayor beneficiado.Agregó que los pagos se harán en partidas separadas para que no se tenga ninguna afectación con el tema del Impuesto Sobre la Renta.Adelantó que el 14 de diciembre se paga la primera parte del aguinaldo y estará incluido el incremento salarial bautizado como “Bono del Bienestar”.Y el 15 de diciembre se pagará el retroactivo del incremento salarial, que para trabajadores de Educación Básica serán 23 quincenas con retroactividad a enero, y 22 quincenas para homologados a partir de febrero.Añadió que el incremento salarial anunciado el 15 de mayo de este año no estaba presupuestado porque es un recurso extraordinario, que al menos, Veracruz no tenía.Ahora que se consiguió el presupuesto para hacer el pago, se debe esperar a que la Federación lo deposite y eso se hará hasta la primera quincena de diciembre, por lo que pidió que para el próximo que habrá otra negociación salarial, se tomen las provisiones necesarias que la situación que hoy se está viviendo no se vuelva a repetir.