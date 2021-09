Gobierno sigue poniendo obstáculos para vacunar a niños

La abogada Yanet Yadira Rodríguez Acosta acusó que el Gobierno continúa obstaculizando la vacunación contra COVID-19 de menores de edad que ganaron amparos, pero ya se organiza un grupo de litigantes para apoyar a quienes necesiten su dosis contra el virus.



En entrevista posterior a la vacunación de un grupo de niños que ganaron el recurso jurídico para ser vacunados, expuso que bajo el principio de interés superior de la niñez, ellos deben recibir la aplicación.



“Fue muy complicado (que las autoridades sanitarias aceptaran la vacunación), de México nos están poniendo recursos, nos están obstaculizando el derecho, cuando es una obligación del Gobierno otorgárnoslo, los niños por el interés superior de la niñez, el Gobierno forzosamente tiene que vacunarlos”, expresó.



Además comentó que ya se puso en contacto con los tutores y abogados de otros menores de edad en Xalapa, con el propósito de crear un grupo para que todos los niños y adolescentes de la entidad sean inoculados contra el Coronavirus.



Rodríguez Acosta detalló además que son al menos 20 amparos en Poza Rica, los que interpusieron menores de edad para recibir la vacuna contra el COVID-19; y reiteró que el Gobierno Estatal tiene la obligación de la salud de los niños y adolescentes.



“Tengo diferentes niños, de diferentes edades, todos son menores de 18 años. Tengo niños de varias escuelas, somos un grupo de padres de familia preocupados sobre todo por el regreso a clases”, dijo.



Y es que dejó en claro que hay materias que son presenciales, por lo que si los escolares no asisten al salón de clases pierden la oportunidad (…) entonces no podemos permitir que regresen a clases sin estar vacunados. Es muy alto el índice de muertes”, afirmó la litigante.



Para finalizar, insistió que no se puede permitir que se sigan muriendo los menores de edad y recordó que el SARS-CoV-2, no sólo pone en riesgo a menores de edad con alguna comorbilidad, sino a todos en general.