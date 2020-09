Gobiernos Federal y Estatal siguen sin cumplir compromisos con personas con discapacidad

En promesas ha quedado el respaldo que en su momento prometieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados Corina Villegas y Nahum Álvarez a más de 500 personas con capacidades diferentes, adheridas a la asociación civil “Mira por Mí”, fustigó el dirigente Iván Cortés Gómez.



Detalló que aproximadamente 500 discapacitados siguen siendo relegados y no tienen el apoyo del Gobierno Federal pero tampoco del Gobierno del Estado, a pesar de que en sus spots publicitarios el Ejecutivo sostenga que sí están siendo apoyados.



“Seguimos siendo el sector más olvidado de la población, a pesar de que en Campaña en el municipio de Mariano Escobedo, entregué a Andrés Manuel López un oficio de un paquete de peticiones, aquí tengo el documento firmado por él y con tristeza nos damos cuenta que seguimos en lo mismo”.



“El documento que me firmó y que está membretado refiere que cuando él llegase al poder todo iba a cambiar pero no ha sido así. Los encargados de los programas sociales no hacen bien su trabajo como debe de ser porque los programas de asistencia social no llegan a quienes lo necesitan”, expuso.



El dirigente de la asociación civil “Mira por Mí” dijo que el delegado de Programas Sociales, Rogelio Rodríguez, nunca está en su oficina, no resuelve y entrega tarjetas que nunca se activan, situación que se replica en la oficina Regional de Orizaba y la de Córdoba, donde no les brindan el apoyo necesario.



Agregó que en su función, la diputada federal Corina Villegas y el diputado local Augusto Nahún Álvarez Pellico tampoco han dado respuesta a las solicitudes de la asociación, incluso ya ni responden a los números de teléfonos particulares.



Manuel Huerta Ladrón de Guevara, con quien sostuvieron una reunión el pasado mes de enero, tampoco ha dado respuesta y esta situación les obliga a analizar mejor su voto de cara al 2021. “Yo les pido a mis compañeros y a los ciudadanos que pensemos a la hora de aplicar el voto. Somos ciudadanos y así como tenemos obligaciones también tenemos derechos pero estos se han visto violentados de parte del Gobierno Federal y el Estado”, sostuvo.