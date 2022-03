Gobiernos no adquieren productos y servicios con las Mipymes: CANACINTRA

El vicepresidente de la CANACINTRA en Orizaba, Juan Manuel Vega López, señaló que desgraciadamente no se cumple con la ley de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), pues conforme a ella, al menos el 35 por ciento del total de lo que los gobiernos federal, estatal y municipales adquieren en productos y servicios deben comprarlo a las Mipymes, lo cual no ocurre.Sin embargo, “desde que se creó la ley hasta la fecha, no se cumple. Si se cumpliera, las Pymes generamos el 78 por ciento de los empleos del país y arriba por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) sería otra historia”.Agregó que, por ello, el presidente nacional de la Canacintra, José Antonio Centeno Reyes, presentó una propuesta al presidente de la República y a la Secretaría de Economía para que se establezcan mecanismos que permitan que se cumpla con esas compras públicas en el porcentaje establecido.Si se lograra esto, apuntó, la economía se dinamizaría al hacer las compras y adquisiciones con este nivel de empresas.Refirió que al favorecerse el consumo local se tendría un desarrollo de los proveedores, un aumento del empleo formal e incluso mayor captación tributaria, por lo que se espera que el presidente dé el visto bueno a esta propuesta.