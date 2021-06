Golpe a xalapeños; subirá el precio del kilo de tortilla

Debido al incremento de los precios de la materia prima y los servicios de producción, a partir del próximo lunes 21 de junio el kilo de tortilla costará 16 pesos en Xalapa y municipios cercanos.



En conferencia de prensa, el presidente de la Alianza Xalapeña de Productores de Tortilla, Mario Lambert Candanedo, resaltó que la región mantuvo sus precios los últimos años.



"Queremos la compresión de la gente. El promedio del kilo de tortilla está en 13 pesos. Realmente nos estamos quedando con centavos, ya no es redituable vender tortillas. A nosotros nos ha golpeado la pandemia también. El acuerdo es para Xalapa y municipios vecinos".



Lamentó que el Gobierno del Estado no haya buscado un diálogo con los propietarios para ofrecer un subsidio y con ello, mantener los precios bajos del producto.



Explicó que muchas tortillerías están en quiebra o cerraron de manera definitiva en la ciudad por la contingencia sanitaria, ya que ellos dependían de las escuelas, las cuales no están operando y por ende, bajaron las ventas.



"Muchas han cerrado y al menos un 80 por ciento está en quiebra. En nuestra organización tenemos más o menos 200 tortillerías agremiadas que comprenden a varios municipios. El costo que ya les mencioné será para todos los Ayuntamientos cercanos a Xalapa, será el próximo 21 de junio y el kilo de tortillas costará 16 pesos", reiteró.