Golpean a Regidor de Ayahualulco en sesión de Cabildo

En el municipio de Ayahualulco, durante sesión de Cabildo, golpean a regidor que cuestionaba el estado financiero del ayuntamiento que dirige el alcalde de extracción priista, Arturo Morales Rosas.El edil Iván Edilberto Munguía, quien transmitía la sesión, alcanzó a tomar su teléfono para continuar con el en vivo que realizaba, por lo que se pudo observar cómo varios sujetos lo pateaban mientras estaba tirado en el suelo."El día de hoy en un acto sin precedentes, fue golpeado el Regidor del Ayuntamiento de Ayahualulco, por un grupo de priístas que son gente que siempre está de lado de los "Morales" Caciques priístas que se mantienen en el poder desde hace 8 años", se lee en un mensaje en redes sociales que acompaña el vídeo.También agregan que se trata de gente que fue invitada por el alcalde Arturo Morales Rosas, por lo cual, lo responsabilizan de toda lesión, trauma y ataque, que se genere en su contra.“Se reitera que los culpables son el Presidente Municipal priista, la Síndica y el secretario del Ayuntamiento, ya que, por sus actos de acción u omisión, incidieron en la trifulca, violentando el derecho al dialogo y el debate".En otro de los videos, desde otra perspectiva, se puede observar cómo un grupo de hombres, en su mayoría jóvenes se abalanzaron contra el Regidor Edilberto Munguía."Sólo pidió a los ediles información financiera indispensable para poder firmar los estados financieros y los presupuestos de obra, sin embargo, la respuesta de los priístas fue atacar y golpear al Regidor", se lee en la publicación.En la misma, se pide a los ciudadanos tomar el Palacio Municipal y solicitan que a partir de la tarde de este jueves 22 de septiembre se inicie un plantón permanente.También, se destaca que el día de mañana en punto de las 07:30 de la mañana se levantará protesta pacífica para levantar la voz por la justicia y para pedir que se protejan los derechos de todos los pobladores del municipio, “también, necesitamos que la gente no solo se manifieste en redes sociales, si no que participen y que no permitan que estos abusos se sigan gestando en el Ayuntamiento, refiere parte de la carta pública”.Y es que señalaron que el regidor fue violentado, le robaron su celular, lo golpearon y trataron de intimidarlo, “así que no desistiremos en luchar porque Ayahualulco, mejore y para que dejen de robar los gobiernos priistas", finaliza el mensaje.