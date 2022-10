Golpiza entre alumnos del CBTIS… y sus compañeros sólo observaron

Un par de alumnos del CBTIS 85 de Coatzacoalcos protagonizaron una riña dentro del plantel, acto que fue videograbado por sus propios compañeros.En el video de más de 40 segundos se ve a uno de los participantes sometiendo a otro estudiante en un área del plantel donde no se aprecia presencia de personas adultas.Durante la gresca, estudiantes incitan a que el pleito no concluya y continúe y otros llaman a que se calmen, se separen y se levanten.Los alumnos intervienen cuando uno de los involucrados ahorca al otro con uno de sus brazos haciéndole una “llave” en el cuello.El CBTIS 85 no es la primera vez que se ve envuelto en polémica, en junio de este año un par de alumnos fueron grabados sosteniendo relaciones sexuales dentro de la escuela.También está no es la primera vez que se publica un video de estudiantes peleando en Coatzacoalcos, a principios de octubre alumnos del Conalep y de la ETI 96 se agarraron a golpes afuera de la secundaria técnica.En abril de este año otro par de estudiantes del CONALEP se videograbaron en un riña y en febrero en un salón de clases se golpearon alumnos de la secundaria general número 6.