Gómez Urrutia llama a revisar todas las concesiones mineras en Veracruz y el país

El senador integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre se presentará una iniciativa para la revisión de la Ley Minera, encaminada a analizar todos las concesiones que se han entregado en el país durante los últimos años.En el caso de Veracruz, dijo que se deben revisar proyectos como Caballo Blanco por estar cerca del mar, actividad que no es común, debido a los daños que puede causar al medio ambiente.“Tienen que revisar y cuidar los daños que potencialmente podrían ocasionar al medio ambiente y regularlos, controlarlos y no permitir o autorizar algún proyecto que no esté bajo normas estrictas para evitar la contaminación y daños al ambiente. Las autoridades federales y estatales deben tener un programa muy claro en eso y es en lo que he insistió”.Entrevistado previo a la presentación de su libro El Triunfo de la Dignidad, el senador advirtió que es necesario modificar la Ley Minera porque desde hace 40 años se fue flexibilizando para dar ventajas a las empresas que se dedican a esta actividad en detrimento de la población y el medio ambiente.“Vamos a revisar, por eso el proyecto porque fueron flexibilizando la Ley Minera a lo largo de 30 o 40 años, todo en favor de las empresas y en contra de los recursos naturales del país por eso han aclarado el 60 por ciento del territorio nacional”.“Propondríamos revisar todo lo que se ha hecho anteriormente, si están operando en condiciones y cumpliendo con todas las obligaciones no queremos frenar el desarrollo de la minería pero tiene que ser a través de procesos de control y regulación estricta”.Agregó que además solicitarán que se les informe sobre todos los permisos y concesiones que se hayan entregado pues admitió que esta información no es de dominio público.“Lo que he insistido es que urge una revisión integral a la Ley Minera que cuide cuatro aspectos fundamentes cada que haya un nuevo proyecto, que se respeten las leyes mexicanas, los derechos de los trabajadores, los de hechos de las comunidades y los del medio ambiente”.Dijo que no se trata de estar en contra del desarrollo de la minería pero sí asegurar que ésta esté regulada y controlada, que las empresas paguen impuestos y protejan al medio ambiente y sus trabajadores.Gómez Urrutia indicó que Veracruz tiene un potencial enorme para esta actividad pero hay que regularlo porque de lo contrario las empresas explotan los recursos naturales y abandonan todo una vez que acaban con el sitio.“En el caso de muchas empresas nacionales o extranjeras, explotan la minería, los recursos naturales no renovables y se van cuando se agotan. Veracruz tiene un potencial muy grande y hemos ofrecido nuestro apoyo desde el punto de vista laboral y sindical para defender los derechos de los trabajadores para exigir que esto cambie por el bien de México y de toda la industria. Necesitamos pasar a la modernidad con un control y regulación total de la actividad minera en Veracruz y todo el país”.Insistió en que se debe evitar que se repitan los errores del pasado, que los abusos y explotación vuelvan a suceder, “se trata de controlar y regular bajo estrictas normas y responsabilidades para las empresas que participen en esta actividad”.