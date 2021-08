Productores de los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre, Papantla, Nautla y Tlapacoyan que resultaron con afectaciones en sus cosechas de plátano, limón y maíz, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) para exigir apoyos que les permitan renovar sus cultivos devastados por el paso del huracán Grace.



Miguel Bastián, miembro del Comité Estatal de Antorcha Campesina y dirigente en el municipio de San Rafael, indicó que son más de 900 hectáreas las que se perdieron por las inundaciones que provocó el meteoro en esa región y cerca de 600 campesinos los perjudicados.



"Esto significa que durante o más de un año no va a haber producción en aquella zona de plátano, el limón pasó a ser un producto de tercera calidad. Entonces esto va a afectar la producción de muchos plataneros y limoneros", indicó Bastián.



Acompañado de algunos de los afectados por Grace, aseveró que hasta ahora no se ha levantado un censo de los daños ocasionados al sector agrícola veracruzano.



"Hasta el día de hoy no hemos recibido la visita, el llamado por parte de la autoridad tanto estatal como federal, para saber cuál va a ser la mecánica y cuál va a ser el apoyo que van a recibir los productores de aquella zona", denunció.



Insistió que ya tienen cinco días esperando y los productores no tienen el apoyo, por lo que dijo esperar que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador se materialice cuanto antes.



"Dice que va a haber apoyo pero no se ve, no se dice, no se palpa cómo va a ser la forma, cómo se va a trabajar", dijo una vez más al señalar que son miles de toneladas de cosechas que no llegarán a los consumidores, al tiempo que aseveró que son muchos los trabajadores del campo, desde cortadores, hasta empacadores los que no tendrán empleo, así como las tiendas agropecuarias que dejarán de vender fertilizantes por dicha situación.



No supo indicar en términos económicos a cuánto ascenderían las pérdidas pero indicó que el kilo de limón está en 3 o 4 pesos, por lo que un camión torton que carga 20 toneladas, significaba un ingreso de 20 mil o 30 mil para cada productor.



El antorchista alertó que las milpas de maíz quedaron dañadas, de allí que asegurara que "no va haber producción para el autoconsumo cuando menos, es preocupante".



Finalmente, comentó que los caminos sacacosechas están devastados y sin ser habilitados por ahora pues están bloqueados por la caída de árboles grandes.