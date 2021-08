Grace se ha intensificado a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se encuentra a 520 kilómetros al sureste de Cancún, con zona de impacto durante la madrugada de mañana al sur de Tulum y al norte del poblado de Boca Paila, en la zona norte de Quintana Roo.



El huracán trae consigo vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CONAGUA y el Centro Nacional de Huracanes de Miami, en Estados Unidos, mantienen zona de prevención por vientos de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluido Cozumel y zona de prevención de tormenta tropical desde Punta Herrero hasta el puerto de Costa Maya y desde Cancún, en Quintana Roo, hasta Campeche.



Por su parte, autoridades de Veracruz informaron que impactaría entre la costa sur de Tamaulipas y costa central de Veracruz durante la madrugada-mañana del sábado.



Apenas este martes, en conferencia de prensa, la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, Margarita Méndez, no descartó que durante su avance por el Golfo de México llegue a intensificarse, incluso hasta categoría 4.



“Sí es factible que pueda alcanzar una categoría 3, incluso 4, de acuerdo con los modelos numéricos de pronóstico”, dijo.



Quintana Roo, en alerta ante avance de huracán



El ciclón provocará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el Estado; lluvias intensas de 75 a 150 kilómetros en Yucatán y muy fuertes -de 50 a 75 milímetros- en Campeche, con oleajes de 3 a 5 metros de altura.



Esta misma mañana fue emitida la Alerta Amarilla, que significa “peligro moderado”, para los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún) y Lázaro Cárdenas, mientras se mantiene la Alerta Verde para los municipios de Othón P. Blanco (Chetumal) y Bacalar.



Personal de la Dirección de Protección Civil de Tulum, con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSP) y de la Coordinación de Protección Civil del Estado (COEPROC), inició la evacuación de las localidades de Punta Allen, Punta Herrero e Isla María Elena a las 7 horas de este miércoles.



El coordinador de Protección Civil, Adrián Martínez, indicó que entre las personas evacuadas en Punta Allen hay 70 turistas.



El Gobierno Municipal anunció que a partir de las 17 horas de hoy será restringido el acceso a la zona costera de Tulum, pues sólo podrán circular empleados de la hotelería.



A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, subrayó que es momento de prepararse, mantener la calma y, como cada año, mostrar la cultura de protección civil que caracteriza a la población local.



Reiteró el llamado a no realizar compras de pánico y aclaró que, hasta el momento, no será necesario suspender labores.



El Aeropuerto Internacional de Cancún se mantiene abierto con 433 operaciones programadas para este miércoles, 219 de ellas nacionales y 117 internacionales.