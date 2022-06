Gracias a amparos, decenas de parejas gay se han casado en Xalapa

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que en los últimos 4 años, 30 parejas gay de la Capital se han casado tras conseguir amparos por parte de la Justicia Federal.Al detallar que dos de ellas lo han hecho este año, apuntó que el Código Civil de la Entidad todavía no contempla los casamientos entre personas del mismo sexo, por lo que las interesadas han tenido que promover estos recursos jurídicos para lograr su cometido.“En este momento la ley todavía no contempla la autorización para casar parejas del mismo sexo, sí lo hemos hecho durante estos años de administración estatal, en Xalapa han sido poquito más de 30 las parejas que hemos casado en este tiempo; sin ningún problema, obviamente tienen que acudir a la vía del amparo porque en el marco legal todavía no lo regula pero con una suspensión provisional los hemos casado”, puntualizó.En la entrevista, afirmó que el respeto a sus derechos humanos es irrestricto y nunca se va a violentar, por lo que si el Congreso Local realiza las adecuaciones a la Ley, en el Registro Civil de Xalapa lo acatarán y procederán a unirlas legalmente."En el momento que esto suceda obviamente vamos a ser muy respetuosos y ya podremos de manera directa casarlos sin que tengan que irse al amparo”, aseveró Martínez Corona.Dijo que las demandas de amparo por la negativa de la Oficialía a su cargo de casarlos, se resuelven muy rápido en la instancia jurisdiccional.“Cuando la pareja nos demanda, casi casi a la semana ya los estamos casando, la suspensión es muy rápida por parte del Poder Judicial Federal y nos dan un término de 24 horas para cumplir, ya sea o casándolos o demostrando que ya se fijó por parte de la pareja y el Registro Civil una fecha próxima para que se lleve a cabo el registro del matrimonio”, destacó.