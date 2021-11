Gracias a Ramos Alor, pandemia no arreció en Veracruz: Cuitláhuac

A3 años de su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó de nueva cuenta realizar ajustes o cambios en su Gabinete, al considerar que los resultados de los funcionarios “son positivos”, además, respaldó la labor del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por lo que desmintió un posible relevo.Durante entrevista, el Mandatario adelantó que continuarán con la inercia de trabajo en todas las dependencias.Expuso que derivado de las valoraciones que se han llevado a cabo a mitad de su mandato, los Secretarios de Despacho han dado buenos resultados.Por ello, ante los “rumores” de un eventual cambio en la Secretaría de Salud, el Mandatario aclaró que Ramos Alor ha hecho un buen trabajo, donde en coordinación con la autoridad federal, Veracruz a pesar de ser de los Estado más poblados del país, no llegó a semáforo rojo en la segunda y tercer ola de COVID-19.“Para nada, no va a haber cambios; en estos 3 años tenemos valoraciones positivas, en Salud por ejemplo, Veracruz es de los siete Estados del país más poblados, que es donde más pegó el COVID en esta pandemia, Veracruz es el único que no llegó ni en la segunda ola, ni en la tercera al semáforo rojo y eso habla de una labor metódica, científica, sanitaria correcta que impulsó el doctor Alor”, aclaró.García Jiménez reiteró que no sólo en salud hay resultados, sino también en materia de desarrollo social donde se logró disminuir la pobreza extrema, así como en materia de Seguridad Pública los índices delictivos en delitos de alto impacto, como son los homicidios, rubro que va a la baja.En Finanzas, sostuvo, se lograron ahorros importantes gracias a las políticas de austeridad, así como también a la correcta aplicación de recursos públicos, que dieron la oportunidad de adelantar pagos de la deuda pública heredada, lo que generó que Veracruz recibiera más recursos de participaciones federales, así como también mejorar su calificación crediticia.