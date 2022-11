Gracias al Mundial, restaurantes venden más

El Mundial de Qatar reactiva hasta en 100 por ciento la actividad restaurantera en Veracruz y Boca del Río, principalmente durante los encuentros de la Selección Mexicana como este martes y en partidos de final.Al realizarse durante noviembre-diciembre y no en verano como tradicionalmente se hace, pone a los empresarios del ramo a generar estrategias para atraer a comensales, dado que no es temporada vacacional, señaló el empresario y miembro de la CANIRAC, Daniel Martin Lois.“Un cien por ciento, de tener 6 a 7 meses, a todo el restaurante lleno cuando juega la selección y en partidos importantes también se llena, la final, semi finales, este es un mundial especial porque es noviembre, y acostumbrado a que sea en verano, estamos viendo cómo se acomodan las cosas porque no son vacaciones”, indicó.Al ser los partidos durante la mañana, los desayunos y buffet son las promociones en los restaurantes.El movimiento de personas se concentra sí coincide en fines de semana, como lo será el próximo partido de la Selección Mexicana el próximo sábado.“Cualquier evento deportivo, pero sobre todo el mundial de fútbol es un evento que genera bastante movimiento, no es la primera vez que nos toca en la mañana, ya en otras ocasiones, y los restaurantes generan desayunos y promociones, buffets para generar más movilidad”.La expectativa es mayor al ser Argentina el rival y que concluirá a las 3 de la tarde, justo para la comida.