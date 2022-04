Graduado de la UV expone que empresa de banquetes de Xalapa incumplió contrato

Hola, buenas noches:Quisiera hacer una denuncia contra la casa banquetera Grupo TerranovaSoy parte de la generación 2015-2020 de la carrera de Cirujano Dentista de la UV, resulta que por motivo de la pandemia por COVID-19, nuestra graduación se tuvo que suspender por 2 años la cual originalmente sería el 18 de Julio del 2020. El convenio se firmó con la casa banquetera Grupo Terranova cuyas oficinas se encuentran en Miguel Alemán a un costado del OXXO.El contrato incluía una fiesta louge el día posterior a la fotografía de generación (esa sí se realizó en el tiempo contemplado) en el salón Terranova, en la cual sirvieron bebidas de mala calidad y el servicio de DJ fue terrible, pero al final la fiesta fue aceptable.También estaba incluida la pre-fiesta en el hotel Puente Nacional, originalmente contemplada para mayo del 2020 por lo que se pedía que para el día 18 de marzo ya estuviera liquidada la cantidad total de platillos para asistir.Al final se terminó haciendo (no recuerdo la fecha) recordando que había pasado bastante tiempo entre cuando se pagaron los contratos y la realización del evento.Fue obvio que el dueño quiso economizar lo más posible en habitaciones del hotel ya que nos metió a 5 personas en cada habitación y aunque reclamamos por la falta de espacio no le importó.Lo que más molestó a la generación fue el hecho de que desde el inicio se tenía acordado que el evento sería en el salón Texin, en Coatepec; sin embargo después de haber aplazado la graduación 4 veces (se establecía una fecha y luego la volvía a cambiar) por el semáforo rojo nunca mencionó nada acerca de cambiar el salón.Por fin se acordó una fecha final que sería el 26 de febrero de 2022. Pasó el tiempo y no había ningún mensaje de él, hasta justo un par de semanas antes, el día 7 de febrero del 2022, confirmamos con su secretaria que seguía en pie el evento y no habría cancelación por el semáforo epidemiológico.De manera muy extraña al siguiente día, el 8 de febrero se pone en contacto con el comité para decir que "la cena no se podría hacer en el salón Texin ya que por el paso del tiempo le cambiaron el costo, aumentando 25 mil pesos " y que si queríamos hacerla en ese salón tendríamos que pagar ese extra nosotros y si no queríamos pagar la fiesta se haría en su salón (el Terranova) el día 4 de Marzo.No se dio cuenta de que por el tiempo muchas personas ya tenían pagadas su transporte, estadía en Xalapa, su cita de maquillaje y peinado, etcétera Porque la mayoría ya eran egresados foráneos y se habían ido a su ciudad.Todos los de la generación estuvieron en desacuerdo y decidimos investigar directo con el salón Texin acerca de este supuesto aumento al costo, donde nos expidieron un oficio explicando que el costo era el mismo, no se había aumentado en nada y que al contrario de lo que decía el Sr. Gandhi, no era aumentar 25 mil pesos sino que le faltaba pagar a él 24 mil del costo original del salón y que si no quedaba liquidado una semana antes del evento ya no se respetaba nada.Se optó por hablar directamente con el señor para pedirle una explicación pero fue sumamente difícil concretar una cita con él porque claramente sabiendo su mentira nos estaba evitando. Cuando por fin se llegó el día sólo pudimos pasar a hablar con él unos 5 representantes con dos abogados y el resto se quedó esperando afuera.Sólo tengo que decir que el señor es la persona más pedante, prepotente y abusiva que conozco, aunque se le expusieron directamente las pruebas lo negó y dijo que el aumento no era por el salón que era por el "índice de inflación nacional", muy sacado de la manga su argumento. Le pedimos que calculara cuánto era porque él mencionaba que había una fórmula para calcularlo pero luego dijo que no, que necesitaba tiempo para checarlo (puras mentiras) y por último dijo: "Si quieren una cantidad pues serían $90", igual una cantidad que se inventó después de presionar botones sin sentido en la calculadora y teniendo en cuenta que eran 400 invitados ahora la cantidad extra que pedía era de 36 mil pesos.Para no hacer más larga la historia, al final el señor nunca accedió a nada incluso después de que calculamos que el verdadero índice de inflación sería sólo de $59 pesos y que realmente sólo se paga si nosotros no hubiéramos liquidado el evento en el 2020, además de que en el contrato no venía estipulado que debiéramos pagar algún costo de inflación.Teníamos varios motivos congruentes para poder ganar la discusión pero el hombre sólo dijo: "Bueno, ni ustedes ni yo, que quede en $70", a lo que obviamente no accedimos. Sin olvidar que se enojó por reacciones de "me divierte a su página", dividió al comité organizador para tener mayor control y seguido amenazaba con "aplicar derecho de admisión"La fiesta terminó siendo el día 9 de abril ya que no tenía fechas disponibles para antes en su salón, en el cual la decoración dejó mucho qué desear y que obviamente se quiso ahorrar lo más que pudo ya que había pocos meseros. Uno tenía que pararse a servir sus propios hielos y el DJ tampoco fue lo mejor. La fiesta se hizo porque era un gasto que ya habíamos hecho y que teníamos que aprovechar pero se hizo como él quiso y cuando él quiso. El COVID nos alejó de nuestro evento soñado de graduación, pero este hombre lo terminó por arruinar.Atte: Noemí Romero