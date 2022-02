Granizo cubrió comunidades de La Perla; sensación térmica cayó a -11 grados

Un fenómeno de granizada se registró durante la tarde noche de este lunes 7 de febrero en comunidades del municipio La Perla, situadas 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar.Las temperaturas llegaron hasta los -9 grados, con sensación térmica de -11, donde durante la noche y hasta el mediodía de hoy permaneció la caída de granizo pero no se reportó presencia de nieve.En algunas otras comunidades el termómetro descendió a cero grados, aunque no se presentaron incidencias, señaló el director de Protección Civil de la región, Jorge Martínez.Hasta el momento no se tiene reporte de daños a los cultivos de la zona. Sin embargo, las heladas podrían afectar sembradíos de papa, flor y hortaliza, por lo que en próximas horas se realizará un censo en comunidades de la montaña.En el área del complejo de cabañas Puerta del Cielo, la granizada cubrió todo el piso de la montaña por algunas horas y el líquido se cristalizó debido a las bajas temperaturas.La recomendación a los conductores que circulaban desde temprana hora sobre la carretera La Perla-Pico de Orizaba fue que extremaran sus precauciones debido a la lluvia cristalizada que cubría el pavimento, sobre todo al pasar por curvas o pendientes.