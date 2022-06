Grave, aumento de personas desaparecidas en la región de Orizaba

En los últimos meses ha venido a más el número de personas desaparecidas. Actualmente en la zona Orizaba-Córdoba están emitidas siete fichas de personas que no regresaron a casa."Por ejemplo, ahorita de las siete personas que se posteó su ficha, no ha aparecido ni una y no se está incluyendo a dos menores de edad que también nos pidieron el apoyo y son de una zona que está a dos horas y media de Orizaba", expresó Araceli Salcedo Jiménez, integrante del Colectivo de Familias de Desaparecidos.Añadió que la situación es grave y son muchas las personas desaparecidas y los municipios donde se está presentando esta situación son Ciudad Mendoza, Omealca, Tezonapa, Córdoba y Orizaba, ya se están dando más casos.El perfil de quienes no regresan a casa es de jóvenes de 17 a los 35 años de edad y son hombres y mujeres por igual.Agregó que la Fiscalía de Desaparecidos que ya se tiene en Orizaba está funcionando bien y están apoyando a las familias que quizá no han puesto una denuncia. Ahora la atención se da a la una o dos de la mañana."Sí está funcionando y es algo que se debe de reconocer, así como hacemos señalamientos de las cosas que están mal también reconocemos lo bueno. La Fiscalía está dando buenos resultados y asesoramiento y apoyo a las familias que están llegando".