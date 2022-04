Grave, la sobrepoblación de mascotas callejeras en Coatepec, advierten

Fundación Coatepecanes solicita ayuda ante la falta de apoyo y atención por parte de las autoridades al problema de sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.El fundador de la ONG, Jerónimo Sánchez, expuso que debido a un grave problema de sobrepoblación de animales en situación de calle y sobre todo que esto generaba un problema social y de salud, fue que se creó esta iniciativa, especialmente ante la falta de atención de las autoridades."Hay una sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, en la cual de manera puntual, las autoridades correspondientes no han puesto el dedo en el renglón", dijo.Informó que hay un grave problema de conciencia, pues uno de los causantes de esta sobrepoblación es la ideología de la gente por reproducir a su mascota y la mayoría de la camada terminará en abandono."Cuando damos en adopción nos dicen: 'Es que yo no quiero esterilizar(lo) hasta que tenga una camada'. Les decimos que por recomendación médica esto no es (recomendable), porque estamos aumentando toda esta población de animales que hay en situación de calle", añadió.Explicó que a pesar de comenzar trabajando únicamente en una región específica de Coatepec, la necesidad de apoyar y la creciente demanda los ha llevado a laborar en todo el municipio, además de Teocelo, Xico e incluso Xalapa, aunque este último en menor medida.Por ello, agradeció a las personas que ya empatizan con su labor y aportan a la causa. Asimismo, invitó al público que quiera ser voluntario a sumarse a esta iniciativa, apoyar económicamente o en especie.Además, el animalista expresó que hay un déficit en materia legal, pues no existe ley ni castigo que sancione a cualquiera que maltrate a los animales."En Coatepec no hay un reglamento de salud animal. Coatepec actualmente es un pueblo sin ley, pueden ahí golpear a un animal, abandonarlo, tirar a los gatitos a la basura y no hay ninguna consecuencia actualmente para con ellos", comentó.En este tema, expuso el caso de “Pedrito”, un perro que fue mutilado por su propio dueño y que la Fiscalía de Coatepec se declaró incompetente para esta demanda, por lo que fue canalizado a la Fiscalía de Xalapa. Sin embargo, a pesar de haber sido analizado por un médico forense, no obtuvo justicia alguna.En este sentido, mencionó que no hay voluntad de las autoridades y al contrario de ayudar, evaden este tipo de hechos."A veces da la impresión de que las mismas autoridades en vez de apoyarte, como que evaden y dan esas largas de decir: aquí no", agregó.Finalmente, para de alguna manera concientizar y enfocar la atención en las zonas de más necesidad, dio a conocer que las colonias de Coatepec que presentan más sobrepoblación son: Lázaro Cárdenas, 500 Pueblos y también las comunidades de Mahuixtlán y Pacho Viejo.Para aportaciones, informes y más, se pueden localizar en sus redes sociales como Coatepecanes o al número 228 754 32 70.