Grieta en puente “Torrentes” alerta a pobladores de Veracruz Puerto

Vecinos de la zona norte de la ciudad de Veracruz reportaron una grieta en el Puente "Torrentes", lo cual alertó a los habitantes y pidieron la presencia de las autoridades dado que anteriormente ya se han registrado socavones.Para su inspección, el puente fue cerrado por elementos de Protección Civil y, de acuerdo con el director de Obras Públicas, José Luis Campa, la grieta que se presentó no es reciente, ya estaba desde hace varios años pero estaba tapada por tierra; las lluvias del pasado sábado la deslavaron.No obstante, resaltó que no representa riesgo dado que se ubica en la base del puente. Para la reparación de la grieta, no será cerrado todo el puente, solo de manera parcial.El director de Obras Públicas afirmó que el puente se encuentra en buen estado y no hay riesgo de otros socavones.