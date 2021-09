Grito de Independencia en Veracruz Puerto siempre sí será virtual

No habrá ceremonia presencial de Grito de Independencia en la ciudad de Veracruz, el evento será virtual.



Aunque se había anunciado que se realizaría con personas presentes, el Ayuntamiento desistió, confirmó el alcalde Fernando Yunes Márquez.



Precisó que no habrá restricción para quienes acudan a la zona del zócalo porteño y a los bares de Los Portales, mientras el acto protocolario se realiza en la Sala de Cabildo, sólo con los funcionarios municipales.



"Se va a llevar a cabo de manera virtual. Sin embargo, tampoco se va a cerrar el acceso al Centro de la ciudad, sobre todo para quien acuda a Los Portales o acuda a alguna otra cuestión, va a ser exactamente como el año pasado, va a ser muy restringido con los miembros del Cabildo", dijo.



En el marco del Grito de la Independencia, sí habrá actividades culturales y artísticas como grupos de baile pero sin espectáculo adicional por la fecha.



"Vamos a tener como siempre lo que es danzón, todas las actividades normales del zócalo, no vamos a tener algo adicional”.



En el caso del desfile del 16 de Septiembre, aún se desconoce, porque al menos al Ayuntamiento de Veracruz no se le ha notificado o convocado para éste.