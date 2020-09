Grúas cobran hasta 30 mil por 5 kilómetros de arrastre, señala CANACAR en Orizaba

Cobros abusivos que llegan a los 30 mil pesos por cada 5 kilómetros de arrastre son los que realizan las grúas del ámbito federal y estatal, por lo que es urgente que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública, así como Dirección de Tránsito, traten este tema, señaló el delegado de la CANACAR en la zona centro, Enrique Rustrián Villanueva.



Indicó que tener un percance o sufrir el robo de una unidad se vuelve una problemática tremenda, pues la grúa no la piden ellos, sino la autoridad que lleva el caso, y éstas les hacen cobros muy altos.



Señaló que por 5 kilómetros les han llegado a cobrar hasta 30 mil pesos, y cuando les piden que comprueben el cobro y les den la memoria descriptiva, no hay respuesta.



Añadió que si se trata de una unidad robada, para recuperarla deben pagar el arrastre, el corralón y la estadía, lo que llega a representar una cantidad de 100 mil pesos que tienen que cubrir para poder recuperar su camión.



Agregó que en ocasiones han recurrido a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que les ha dado el apoyo, pero no se trata de eso, sino que tiene que haber una regulación y respetarla para evitar estos abusos que cometen las empresas de grúas.