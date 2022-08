Grúas quieren cobrar hasta 300 mil pesos; es desproporcionado: CANACAR

Los cobros de las empresas de grúas en Veracruz son excesivos y abusivos, señaló el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Luis Exsome Zapata, principalmente en carreteras en donde las cuotas se elevan a miles de pesos.Consideró que es urgente poner orden a las concesionarias que operan estos artefactos porque los costos por arrastre representan más de lo que ganan por traslado de mercancías, “llega a ser 10 veces más del costo de un flete”, expuso.“Yo creo que hay abuso porque no hay un reglamento, no hay reglas claras (…). Por ejemplo ellos de repente un vehículo se accidenta y nos quieren cobrar 200 mil o 300 mil pesos y no es proporcional a nuestra inversión y por lo que cobramos un flete en Veracruz. Nos cobran 10 veces más de lo que es un flete”, dijo.En el marco de la reunión que sostuvieron con el secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado en Boca del Río, el empresario transportista, indicó que son desproporcionados los costos de arrastre en comparación a la distancia.“Después de caminar nosotros mil kilómetros de ida y vuelta y ellos por moverse diez kilómetros, es desproporcionado con equipo obsoleto el reglamento debe venir a poner orden al sistema que tanto nos aqueja”.Exsome Zapata, indicó que este problema es a nivel federal y esperan que en Veracruz se concrete ya el reglamento de operación de las grúas.