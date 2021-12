Grupo armado hurta camión nodriza con 10 camionetas, en Córdoba

Hombres armados sorprendieron al chofer que transportaba en una nodriza 10 camionetas Mazda tipo CX-3 y CX-5 modelo 2022, que hasta anoche no habían sido localizados.Esto fue cerca del bulevar Tratados de Córdoba, donde varios individuos sometieron al operador de la nodriza, lo golpearon y dejaron abandonado en un tramo carretero, llevándose con rumbo desconocido los vehículos.Sobre este caso, las autoridades no han emitido información; sin embargo, trascendió que el operador ya se presentó ante la Fiscalía Regional de Córdoba.Desde la noche de este viernes, las diversas corporaciones implementaron un fuerte operativo en toda la ciudad, luego que de acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que la nodriza no pasó la caseta de Fortín o la de Cuitláhuac.Esto hace pensar, según fuentes policíacas, que estas camionetas pudieran estar en alguna bodega de esta ciudad, como sucedió hace algunos meses con otro robo similar.